Pescaturismo e ittiturismo, inizia l’era del pescatore – operatore turistico. “Nuova vita per i pescatori, nuovo appeal per i turisti”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una legge rivoluzionaria che consentirà a chiunque abbia una licenza di pesca professionale di ospitare turisti intenzionati a vivere l’esperienza del mare. E’ la nuova normativa regionale su pescaturismo e ittiturismo presentata nel pomeriggio all’hotel Calabresi di San Benedetto con il consigliere regionale Fabio Urbinati, firmatario e promotore della legge, a fare da maestro di cerimonie per un incontro al quale hanno partecipato molti esponenti del settore pesca e che ha visto la partecipazione del rettore dell’Universitò Politecnica delle Marche Gianluca Gregori che ha parlato proprio delle potenzialità turistica che questa nuova normativa porta con sé.

Al tavolo dei relatori, insieme ad Urbinati e Gregori, c’erano anche il comandante della Capitaneria di porto di San Benedetto Mauro Colarossi, l’assessore regionale Angelo Sciapichetti e la presidente di Legambiente Marche Francesca Pulcini. E’ stato il consigliere regionale a spiegare quale sia stata la genesi di questa normativa. “La pesca è uno dei lavori più antichi di questo mondo che però, a dispetto dell’agricoltura, non era riuscita a declinarsi in altre forme e in altre offerte che fossero state utili per superare la grande crisi del settore prima e di tutta l’economia poi”.

Urbinati ha spiegato come, negli anni scorsi, fosse sembrata subito evidente la necessit di intervenire in qualche modo. “Allora ho preso ad esempio quella che era stata l’evoluzione dell’agricoltura – spiega – nella quale abbiamo visto, negli ultimi anni, un grandissimo sviluppo. Negli anni passati nell’agricoltura sono stati varati progetti innovativi che hanno consentito uno sviluppo estremamente importante delle nostre aziende agricole e vitivinicole. Bisognava quindi trovare gli strumenti per portare quella diversificazione anche nella pesca. Così abbiamo partorito questa legge che presentiamo oggi nella giornata che, guarda caso, è la giornata mondiale della luna che, con il mare, ha un legame indissolubile. Ma al di là dell’aspetto romantico, che comunque quando si parla di turismo, è estremamente importante, parliamo della legge. Dà la possibilità, come avviene in agricoltura, a chiunque abbia una licenza di pesca professionale, di declinare la propria attività con delle proprietà, concessioni o con degli immobili che ha a disposizione anche in affitto”.

La normativa fornisce strumenti anche ai Comuni, che potranno decidere quali siano quelle aree dove poter effettuare la pescaturismo e l’ittiturismo. “Siamo convinti – continua Urbinati – che a San Benedetto, questa novità sarà in grado di aprire a dei segmenti turistici che attualmente in Europa sono in fortissima crescita. La nostra regione ha lavorato su diversi aspetti del turismo, da quello religioso a quello dei bikers che stanno dando grandi soddisfazioni. Questo sarà il terzo elemento perché il turista cerca questo tipo di esperienze e se non le trova qui se ne va da un’altra parte”.

A corroborare le tesi di Urbinati c’era il professor Gian Luca Gregori, rettore dell’UPVM: “L’Italia – ha spiegato – sta solo parzialmente approfittando dell’aumento degli arrivi e dei flussi turistici anche se il peso sul Pil è sempre superiore all’undici per cento. Le Marche stanno però soffrendo da questo punto di vista, d’altronde il sisma non ha certo favorito e soffre anche San Benedetto soprattutto quando parliamo di stranieri la cui presenza è nettamente inferiore al 20 percento contro il 50 per cento della media nazionale”. In questo quadro si inserisce la legge regionale “E’ una normativa che non stravolge nulla – continua il rettore – ma apre a nuove opportunità. L’idea di assimilare il settore della pesca a quello dell’agricoltura, parlando non solo di pescaturismo ma anche di ittiturismo, è sicuramente un elemento positivo. E non parliamo di concorrenza ma di creazione di un nuovo cluster turistico a fronte di un villeggiante che vuole sempre più vivere esperienze che vadano oltre il semplice mare”.

“Benedizione” anche da parte del comandante della capitaneria sambenedettese Mauro Colarossi: “Trovare delle soluzioni alternative che non vanno a sostituire quella che è l’attività di pesca vera e propria ma che in qualche modo si affiancano e diversificano questo tipo di attività – ha detto – è una cosa estremamente positiva. Certo occorre inquadrarla nel modo giusto per rispettare quelle che sono le normative di sicurezza e gestione perché la barca è sempre un ambiente particolare però l’iniziativa è davvero lodevole e fornisce una grande opportunità ai nostri operatori e a tutta la regione Marche”.

Parole di soddisfazione anche da parte dell’assessore Sciapichetti: “Un esempio – ha detto – a livello nazionale che consentirà di dare un reddito in più ai pescatori e apre un mondo completamente nuovo ai giovani. Credo che la settimana scorsa sia stato approvato un bellissimo testo che darà dei risultati concreti”.