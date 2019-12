Occupazione, nella Marche duemila occupati in più nel terzo trimestre del 2019

“Il dato sull’occupazione colloca le Marche tra Liguria e Piemonte e ben lontani dalle regioni del sud. Le nostre imprese continuano a creare ricchezza e nuova occupazione”. Lo dice il presidente della Regione Luca Ceriscioli, commentando le rilevazioni trimestrali Istat sul mercato del lavoro.

Nel terzo trimestre 2019 l’andamento del numero degli occupati marchigiani evidenzia un incremento, rispetto al trimestre precedente, di oltre 2 mila unità. “Un valore calcolato su dati non destagionalizzati, cioè depurati dalle fluttuazioni attribuibili alla componente stagionale, dunque più idonei a cogliere la reale evoluzione congiunturale economica del momento” rimarca il presidente, ricordando che la Regione ha messo politica di investimenti pubblici e di sostegno a quelli privati che ha messo in circolo investimenti per oltre 3 miliardi di euro”. A livello tendenziale, riferito al III trimestre 2018, l’incremento è invece di 7 mila unità.