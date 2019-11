L’evoluzione di Mobiltesino. Presentato il nuovo brand della storica azienda ripana

RIPATRANSONE – La Mobiltesino ha presentato ufficialmente la nuova immagine aziendale. L’evento, che si è svolto nella sede dell’azienda a Ripatransone, ha visto la presenza del direttore Marketing dell’azienda, Danilo Iannini e dello staff Mobiltesino. Presenti anche Andrea Castelletti, pluripremiato direttore creativo e designer multidisciplinare che si è occupato della direzione creativa del progetto di brand identity e l’agenzia di comunicazione Dam.Co che da anni cura la digital strategy di Mobiltesino.

La nuova identità nasce dalla consapevolezza con cui l’azienda, che vanta 40 anni di esperienza nel settore dell’arredo bagno, si prepara ad affrontare le sfide del futuro. Si tratta di una nuova immagine in grado di rappresentare nel completo la peculiarità e l’esclusività dell’azienda e che è conseguenza naturale di una evoluzione che abbraccerà tutti gli strumenti aziendali e di comunicazione. Dal 2020 infatti sarà online il nuovo sito web, più dinamico e orientato alla user experience e verrà lanciata sul mercato una nuova collezione, entrambi perfettamente integrati a questa rinnovata visione aziendale.

«La leva strategica che ci ha spinti a rinnovare il nostro brand è stata la necessità di adottare un’immagine coerente e in linea con quelle che sono le attuali strategie di business aziendali – spiega Iannini – Trovare sempre più l’equilibrio tra artigianalità, innovazione tecnologica e digitale per una sempre più alta soddisfazione del cliente è la nostra visione per il futuro. La qualità dei prodotti e dei servizi, la valenza estetica, la tecnologia e la ricerca sono i punti cardine che ci permetteranno di raggiungerla».

Primo elemento di novità è il restyling del logo, ora più audace ed estremamente riconoscibile, che comunica subito il posizionamento di Mobiltesino. Il PayOff Atelier dal 1978, che lo accompagna, ne rafforza la vicinanza agli spazi di lavoro più propriamente artistici e laboratoriali e la data di fondazione ne celebra la storicità. «Accrescere la percezione del brand e riuscire a trasmettere concetti chiave quali artigianalità, innovazione e personalizzazione: questa è stata l’esigenza comunicativa di Mobiltesino – spiega Castelletti – e queste le parole che hanno guidato il processo di rinnovamento che vede nella nuova identità la loro massima espressione».