La piccola pesca di San Benedetto entra nel Grand Tour delle Marche. Due giorni alla scoperta del mare e della città. E a settembre arriva Oscar Marinetti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – San Benedetto entra nel progetto Grand Tour delle Marche. Un ingresso fortemente voluto dall’amministrazione comunale e in particolar modo dall’assessore Antonella Baiocchi che, due anni fa, si trovò a rappresentare la città alla presentazione del progetto scoprendo che San Benedetto era destinata a svolgere il ruolo di “grande esclusa” dall’iniziativa organizzata da “Tipicità” e dall’Anci che valorizza e promuove le eccellenze del territorio regionale. «Da quel giorno – spiega Baiocchi – è partito un lavoro in sinergia che ci ha permesso di arrivare a questo traguardo». Il traguardo, presentato ieri, è rappresentato dall’ingresso di San Benedetto, e in particolare della sua piccola pesca, nel Grand Tour.

A “benedire” il tutto è stato Alberto Monachesi, responsabile organizzativo di Tipicità: «La piccola pesca – ha affermato – è un’attività sociale, economica, inclusiva e sostenibile». Monachesi ha anche citato il sindaco Piunti che, più volte negli ultimi anni, ha affermato che senza piccola pesca e turismo balneare la città subirebbe una grande perdita economica. Così, in occasione della festa della Piccola Pesca, il Grand Tour Marche farà tappa (la terza della manifestazione) nelle giornate del 27 e del 28 giugno a San Benedetto. «Si potrà praticare trekking urbano e marinaro – spiega Barbara Zambuchini della Parnters in Service che curerà l’organizzazione della manifestazione – degustare e scoprire l’enogastronomia locale, scoprire il mare attraverso passeggiate e visite guidate». Il tutto con la soddisfazione del sindaco Pasqualino Piunti: «Stiamo parlando di un momento che rappresenta nello stesso tempo una partenza e una ripartenza per la città» ha detto commentando il programma che prevede alle 11 di sabato 27 un talk show con Corrado Piccinetti:

«Si tratta – ha spiegato Zambuchini – di uno dei più importanti biologi marini del panorama nazionale». Un evento che potrà essere seguito online sul sito www.lapiccolapesca.it. Doppiamente impegnato nell’organizzazione il consigliere comunale Emidio Del Zompo, che è anche operatore della piccola pesca e che ha parlato di un evento che contribuirà a dare «nuova vita al porto». La piccola pesca tra l’altro è al centro di un progetto che sta prendendo vita proprio in questi mesi, come ha ricordato l’assessore Filippo Olivieri: «Stiamo realizzando – ha affermato – il villaggio della piccola pesca, un altro importante segnale di come il porto e questo specifico settore siano al centro della nostra attività». Infine è stato annunciato l’arrivo del fondatore di Eataly Oscr Farinetti che dovrebbe però giungere a San Benedetto a settembre nelle speranza che l’emergenza Covid possa consentire un incontro con un folto pubblico. Alla presentazione dell’iniziativa, avvenuta questa mattina in Comune, c’era anche un rappresentante della capitaneria di porto.