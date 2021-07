Il Piceno terra di start up innovative. Quella di Ascoli è la seconda provincia delle Marche nel primo semestre 2021

Grande successo e interesse per il forum della Cna di Ascoli su “L’impresa di oggi e l’impresa nel futuro”. Focus su start up, innovazione e opportunità e modalità di accesso al bando per la Creazione d’impresa previsto dagli interventi per l’Area complessa di crisi del Piceno.

Hanno dato il loro contributo per l’approfondimento: Arianna Trillini, presidente territoriale della Cna di Ascoli Piceno; Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle Marche; Francesco Balloni, direttore della Cna Picena; Alessandro Righi, responsabile Crediti speciali Uni.co. Seguito e “inondato” di domande l’intervento di Giancarlo Orsini, imprenditore, innovatore, training leamer manager, startupper. “Sulla rete siamo ancora inadeguati rispetto ad altri paesi – uno dei passaggi più significativi del suo intervento, rivolto proprio alle micro e piccole imprese del Piceno – ma chi è andato troppo avanti senza avere le basi ora deve rallentare. Noi, invece, abbiamo eccellenze e saper fare che nessuno ci può togliere. E questo può farci partire come un missile puntato sul futuro”.

Nelle Marche – rileva la Cna – sono 351 le start up innovative (dato aggiornato a marzo 2021) pari al 2,9% delle start-up innovative italiane, poco maggiore dell’incidenza marchigiana sul totale delle imprese attive italiane (2,8%). L’incidenza delle start-up marchigiane attive nell’industria e nell’artigianato manifatturiero è invece quasi doppia rispetto a quella italiana (32,5% contro 16,9%).

La distribuzione territoriale delle start-up marchigiane è distante da quella del complesso delle imprese attive: le start-up marchigiane, infatti, si addensano nella provincia di Ancona (31,3%) e in quella di Ascoli Piceno (23,6%) in misura ben maggiore dei pesi sul tessuto complessivo delle imprese (rispettivamente 26,7% e 14,3%).

“Con riferimento alla Proposta di Legge sulle Start-up – rileva Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli Piceno – rileviamo che in nessun articolo della proposta di legge si parla dei (Digital Innovation Hub, DIH) come strumenti di supporto all’avvio e allo sviluppo delle start up. Crediamo, invece, che ormai tali strutture debbano essere considerate a tutti gli effetti soggetti fondamentali per lo sviluppo delle strategie economiche regionali”.

Da TrendMarche giugno 2021, i dati elaborati dal Centro studi della Cna delle Marche per le imprese del Piceno

Restano negativi nel 2020 i tassi di crescita sia per il totale delle imprese sia per la componente artigiana: il ridimensionamento del tessuto imprenditoriale prosegue, più accentuato per l’artigianato. Le Marche continuano ad essere la regione italiana dove si riduce più velocemente il flusso delle nuove imprese: le iscrizioni annuali risultano essersi ridotte nel 2020 di quasi il 43% rispetto al 2010, mentre per il Paese nel suo complesso la riduzione è stata inferiore al 29%.

Nei primi 5 mesi del 2021 la demografia d’impresa della regione registra una crescita di 306 imprese attive pari allo 0,21% in più, un dato sensibilmente inferiore a quello registrato in Italia (+0,42%) e dovuto principalmente alla perdita di imprese attive nel primario (-158 unità) e nelle attività manifatturiere (-82) oltre che alla meno intensa crescita del numero di imprese attive nelle costruzioni delle Marche (+96 unità). Nel terziario, le Marche registrano invece una crescita del numero di imprese attive, leggermente più decisa di quella nazionale.