Deloitte premia il gruppo Gabrielli per l’organizzazione

ASCOLI PICENO – Il Gruppo Gabrielli è tra i vincitori della 3° edizione del “Best Managed Companies”, iniziativa promossa da Deloitte per supportare e premiare le aziende italiane eccellenti per capacità organizzativa, strategia e performance.

Valutati da Deloitte sono stati 6 pillar: Strategia, Competenze e Innovazione, Corporate Social Responsibility, Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performace, Internazionalizzazione.

“L’attenzione – ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Gruppo Gabrielli Mauro Carbonetti – per i temi legati alla sostenibilità è nata diversi anni fa, con il progetto Green, in cui tutte le componenti aziendali hanno discusso sulle possibilità concrete di agire all’unisono per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio in cui viviamo. Tale progetto, nato anche in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, ha visto la convinta partecipazione e l’impegno di tutto il Consiglio d’Amministrazione e degli azionisti, che hanno condiviso tale strategia, la quale ha portato ad azioni specifiche, per essere in linea con il progetto Green: ad esempio, l’adozione del fotovoltaico e la certificazione dei nostri punti vendita in classe A+++. Da cinque anni, è iniziato lo sviluppo del Bilancio Sociale, che vuol essere l’estrinsecazione di tutto quanto da noi realizzato, perché la nostra azienda opera in un territorio che beneficia delle azioni del Gruppo a favore della sostenibilità. Dal 2019, il bilancio di natura civilistica ed il bilancio sociale sono integrati. Voglio ringraziare la dottoressa Barbara Gabrielli, responsabile aziendale della comunicazione e tutti i gruppi di lavoro che si sono succeduti e che hanno reso il bilancio sociale un documento facile da leggere ed efficace nell’informare gli stakeholders sulle nostre attività”.

“Anche quest’anno – ha aggiunto il Presidente del Gruppo Gabrielli, Luca Gabrielli – viene riconosciuto il nostro impegno a favore del territorio. Siamo molto orgogliosi del premio Best Managed Companies, un riconoscimento importante anche perché ci siamo imposti da anni di avere la revisione contabile, decisione che sta dando i suoi frutti”.

“Congratulazioni al Gruppo Gabrielli per questo importante riconoscimento”, dichiarano Ernesto Lanzillo, Private Leader per l’Italia, Grecia e Malta, e Andrea Restelli, Partner Deloitte e responsabile BMC. “Le aziende premiate in questa terza edizione hanno dimostrato non solo eccellenza, ma anche grande capacità e resilienza nell’affrontare la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 in atto. La valutazione delle candidate si è infatti protratta più a lungo del previsto proprio per permetterci di approfondire le modalità di gestione dell’emergenza da parte delle candidate. Le 59 Best Managed Companies di questa edizione sono quindi lo specchio di un’Italia fatta di eccellenze che, facendo leva sui propri punti di forza e attraverso una gestione oculata, sta superando con successo un periodo di incertezza senza precedenti”.