Covid, la crisi dei viaggi. Parla l’agenzia Mare Blu: “E’ presto per parlare di ripartenza. Ci chiedono tante informazioni ma è ancora dura scegliere di viaggiare”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Silvia, Patrizia e Daniela sono le titolari dell’agenzia viaggi Mirror Mare Blu; il settore in cui operano è chiaramente tra i più flagellati dalla crisi economica legata alla pandemia. «Fino ad oggi, vuoi per la seccatura di dover fare il tampone sia all’andata che al ritorno, vuoi per la limitatezza delle mete che è possibile raggiungere, vuoi per i 5 giorni di quarantena chiusi in hotel che è obbligatorio effettuare per chi torna dall’estero… capirete che è decisamente dura scegliere di viaggiare – ci racconta Silvia, la più giovane delle tre titolari della Mirror e madre di due splendidi bambini – qualcuno va in Sicilia, altri a Malta o in crociera, la soluzione preferita al momento perché la più controllabile, ma non si può assolutamente parlare di ripartenza.»

«C’è la voglia, abbiamo tanti contatti che ci chiedono di continuo informazioni sull’evolversi della situazione, e c’è la speranza soprattutto nei vaccini e nell’immunità di gregge, uniche chances per riprendere davvero a viaggiare come prima – aggiunge Tiziana – La nostra attività lavora soprattutto con tratte a medio e lungo raggio e nell’organizzazione di viaggi di nozze, tutte cose che al momento sono off limits; considerando che solitamente d’estate la nostra attività ha un calo fisiologico, siamo fiduciosi e pronti a renderci pienamente operativi da settembre.»

Conclude Daniela «Abbiamo sempre cercato nei mesi passati di essere presenti per chi si rivolgeva a noi, anche solo per delle informazioni. Per molti viaggiare è essenziale e già il pensiero di prenotare una partenza è fortemente liberatorio: per questo motivo abbiamo attuato delle promozioni con possibilità di rimborso totale da parte del tour operator in caso di annullamento. Questa soluzione è piaciuta molto e in qualche caso ci è capitato di rimborsare effettivamente l’intera somma versata dal cliente al momento della prenotazione. Inoltre prenotando ora si ottengono dei prezzi molto vantaggiosi e questo fattore è senza dubbio invogliante. Sicuramente le nuove direttive ci spronano ad essere positivi ma sappiamo che dovremo stringere i denti ancora per un po’»