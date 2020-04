Coronavirus, la parola agli operatori turistici. Stefano Curzi: “Ristorazione attualmente azzerata ma i bagnanti della zona stanno prenotando i posti in spiaggia”

GROTTAMMARE – “Disdette? L’attività di ristorazione è totalmente azzerata. A parlare è Stefano Curzi, ristoratore e imprenditore turistico gestore dello stabilimento “Sottocoperta Da Maio” che fotografa l’attuale difficilissimo momento che sta vivendo il settore. “A livello ristorativo – spiega Curzi – l’attività si è totalmente azzerata; cerimonie e piccoli eventi cancellati fino a fine giugno; Quello che pesa nelle persone è la paura e l’incertezza. Un fatto sociale come la nostra ristorazione, e in generale quella italiana, che non ha mero scopo nutrizionale, è stata ferita a morte da questa situazione. Ovviamente non si va a mangiare per fame ma per stare bene, coccolati, serviti, riconosciuti e quindi saziati ad ogni livello sensoriale ed emotivo. In questa situazione ci spaventa ulteriormente la riapertura accompagnata alla parola “distanziamento sociale” perché per quello che dicevo prima, a parte il costo di eventuali adeguamenti, lascerebbe spazio alla paura e al senso di insicurezza che in questa situazione non farebbe ripartire il mercato. Per la spiaggia, il discorso è leggermente diverso, sentiamo nelle persone una gran voglia di normalità, e quindi differentemente dalla considerazione della ristorazione, non percepiamo una diffidenza di fondo”.

A riprova di ciò c’è il fatto che le persone della zona che erano abituate a prenotare l’ombrellone stagionale hanno confermato, in larga parte, le prenotazioni. “Anche perché – continua Curzi – hanno paura che il distanziamento degli ombrelloni porti a perdere capacità ricettiva del loro Lido abituale e quindi il loro “posto”. Sapendo che tale ridimensionamento della capacità ricettiva sarà per tutti ecco che potremmo avere persone che non hanno possibilità di accesso alle attrezzature di relax. Se questo attaccamento al nostro servizio spiaggia ci fa ben sperare per un verso, ci consegna dall’altro, ad un triste dato matematico: il calo certo ed imponente del fatturato e della possibilità di onorare impegni economici e occupazionali. La stagione è quindi compromessa soprattutto per il fatto che se prevarrà l’idea di un turismo di prossimità, significherà far conto su un territorio il nostro, Piceno o poco più che a stento non supera le 210.000 anime. Non abbiamo bacini importanti su cui attingere e se da Roma, Milano, Varese piuttosto che Brescia o Torino non arriveranno turisti sarà il tracollo”. Curzi ipotizza un calo del fatturato di almeno il 50 per cento su base stagionale. “Considerando la speranza di ricominciare a lavorare dai primi di maggio e la non minore speranza di un tempo clemente, caldo soleggiato su luglio e agosto, altrimenti potremmo arrivare a perdite del 60% – 70%”.

Ora, parlando di balneazione, si è al lavoro sul fattore distanziamento. “Stiamo prendendo le misure con le ipotesi che circolano in rete più o meno fasulle. Certo è che vogliamo garantire a noi stessi in primis, ai collaboratori e agli ospiti il massimo della serenità possibile nel trascorrere il loro tempo in spiaggia. Autonomamente stiamo prendendo contatti con le ditte per acquisire dei macchinari per la disinfezione delle attrezzature e i prodotti per sanificare gli ambienti più sensibili quali docce e spogliatoi. Tutti si dovranno sottoporre a distanziamenti, limitazioni (mascherine e guanti) quasi improponibili a 40°. Penso anche alle spiagge libere e a chi dovrà controllarne il corretto utilizzo”.

Sul web circolava l’immagine della spiaggia con gli ombrelloni separati da plexigass h che ha sollevato un indignazione popolare. “Sono solo bufale e follie – afferma – le idee di pannellature in spiaggia che metterebbero a rischio la salubrità dell’elioterapia, della balneazione e anche la sicurezza degli ospiti. Siamo tutti ormai abituati ad improvvisi temporali e trombe d’aria. Quale compagnia assicurerebbe strutture del genere in caso di tempeste estive?”.

Per il momento anche la ristorazione dello stabilimento si affida alle consegne a domicilio. “Ci stiamo organizzando con il delivery in attesa anche del ripristino della possibilità di take away, vale a dire il più classico asporto. Tratteremo solo alcuni dei nostri prodotti del menu in quanto crediamo che non riusciremmo a garantire la qualità che siamo abituati ad offrire ai nostri clienti che vogliono mangiare buon pesce. Lo facciamo come forma di servizio e per il mantenimento della clientela abituale, non certo con la speranza che possa per ora diventare una fonte di guadagno. Iniziamo venerdì in vista del ponte del 25 Aprile e poi dal giovedì alla domenica”.

Curzi riconosce che, almeno per quanto riguarda Grottammare, l’amministrazione comunale “sta facendo il possibile pur avendo le mani legate in certi ambiti come la riduzione delle imposte”. “Ma è sicuramente consapevole del rischio sociale e occupazionale che una mancata stagione estiva può significare per un piccolo comune come il nostro dove non ci sono fabbriche o distretti produttivi pronti ad assumere gente fuoriuscita dal circuito del turismo. Interventi auspicabili a mio avviso sono il rinascimento straordinario dell’arenile, in una spiaggia la nostra, non sempre generosa in profondità permettendo di ridurre così l’impatto del distanziamento. Sicuramente l’apertura di un tavolo permanente per il turismo e il commercio e, come già per altro sta facendo, porsi al nostro fianco nelle necessità burocratiche”.

Nel futuro c’è ad ogni buon conto una grande incertezza. “C’è da attendere ancora per capire cosa si potrà fare e cosa no – spiega il ristoratore -. Dovremmo riuscire ad essere belli ed attraenti anche in questo momento di difficoltà, sapendo che uno sforzo in più da parte di tutti oggi, permetterebbe di essere pronti alla ripartenza vera magari l’anno prossimo. C’è a mio avviso necessità di tornare ad amare e farsi amare dai turisti. E su questo dovremmo guardare a territori che hanno compreso questo da tempo come il Trentino o il Veneto. La ristorazione può ripartire se può garantire serenità e benessere altrimenti, se deve essere bistrattata e considerata alla stregua di una mensa aziendale, con plexiglass sopra i tavoli e quant’altro è meglio che non riparta; Forse basterà che un protocollo medico, un farmaco o un vaccino ci sveglino da questo incubo, chissà. Nulla ancora una volta però ci vieta di guardare avanti volgendoci indietro con l’occhio di chi sa da dove si viene e forse, con i dovuti accorgimenti, ristabilendo alcune priorità, trovare un cameriere in guanti bianchi e una cloche sul carrello delle pietanze non sarà poi così drammatico”.