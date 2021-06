Cna e Unpli insieme per portare i turisti alla scoperta dell’artigianato locale

Importante accordo per la promozione del territorio e delle sue tipicità fra la Cna di Ascoli Piceno e l’Unpli (Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia) regionale e territoriale di Ascoli e Fermo. La collaborazione avrà come obiettivo suscitare la curiosità dei turisti e invogliarli a venire nel nostro territorio, far conoscere ai giovani e far riscoprire ai meno giovani gli antichi mestieri e l’artigianato locale.

“Collaboreremo con l’Unpli – spiega Luigi Passaretti, presidente della Cna di Ascoli Piceno – affinché negli eventi delle varie Pro Loco siano presenti prodotti tipici e anche laboratori di saper fare artigiano. In questi piccoli laboratori saranno coinvolti nei lavori manuali tutti gli interessati e in particolare i giovani che, come obiettivo della Cna, auspichiamo si approccino sempre più e si appassionino al lavoro del saper fare artigiano”.

“Negli eventi – come spiegano Marco Silla, presidente regionale dell’Unpli Marche e Quinto Sagripanti, presidente provinciale dell’Unpli di Ascoli e Fermo – saranno esposti prodotti dell’artigianato tipico e tradizionale e saranno mostrati anche gli attrezzi che gli artigiani utilizzano per realizzare i manufatti. Così facendo, è un altro degli obiettivi dell’Unpli e della Cna Picena, si realizzerà un vero e proprio museo itinerante dell’artigianato.

In questo progetto sinergico saranno coinvolti gli artigiani della Cna dei settori: falegnameria, sartoria e tessitura, fabbri, ramai, foggiatori di argilla e ceramisti, realizzatori di manufatti in vimini, paglia e altri materiali, ciabattino e lavorazione del cuoio, scultori, pittori e altri artisti, artigianato digitale e altri mestieri specificatamente riferiti ai luoghi dove verranno realizzate di volta in volta le iniziative.