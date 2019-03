BCC Ripatransone e Fermano, nuovo look per le filiale e app in arrivo

GROTTAMMARE – La Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano presenta Ripa.Up, nuova app che sarà disponibile per il download sulle principali piattaforme online dal mese di aprile 2019: oltre ad offrire i principali servizi, svolgerà una vera e propria funzione di “assistente virtuale” per clienti e soci. Ripa.Up permetterà alla Banca di inviare notifiche alla propria clientela per comunicazioni importanti, mentre ci sarà una sezione dedicata alle news per gli aggiornamenti sulle numerose iniziative che la Banca ogni anno promuove sul territorio: proprio per questo scopo, all’interno dell’app è prevista una sezione dedicata alle convenzioni per clienti e soci da parte di esercenti convenzionati che – tramite la geolocalizzazione – saranno facilmente raggiungibili e potranno garantire sconti speciali, supportando e stimolando in tal modo l’economia locale.

«Abbiamo sentito la necessità di stare più a contatto con la nostra clientela, tenerla aggiornata, informarla e offrirle servizi più moderni» – spiega il Direttore Generale Vito Verdecchia – «Per questo abbiamo deciso di creare un’app che possa rispondere a queste esigenze. Sarà attiva già dal mese prossimo, e intende fornire tutte le comunicazioni dirette alla clientela, oltre a contenere alcuni servizi e funzioni che potremmo continuare ad implementare a seconda delle esigenze».

L’anno da poco iniziato porterà con sé ulteriori novità importanti per le BCC locali, in vista di un rinnovamento d’immagine e di un aumento della presenza sul territorio: è infatti in programma un restyling delle filiali, che si adegueranno a standard tecnologici di ultima generazione. La prima filiale ad essere ristrutturata sarà quella di Via Manzoni a San Benedetto del Tronto, che godrà di un maggiore spazio a disposizione grazie all’aggiunta di un piano: «Contiamo di finire i lavori per fine luglio» – continua il Direttore Verdecchia – «Si tratta di una filiale storica per la nostra Banca, dalla quale ho iniziato il mio percorso ben 19 anni fa, una filiale che è cresciuta molto e che ha bisogno di spazio: i lavori comporteranno qualche disagio per la clientela ma, come si suol dire, stiamo lavorando per voi».

«Vogliamo essere accanto ai nostri soci e clienti fornendo servizi e soluzioni capaci di agevolare il transito presso i nostri sportelli per qualsiasi tipo di operazione. Per questo non smettiamo di migliorare restando in ascolto delle esigenze del territorio» – ha dichiarato il Presidente Michelino Michetti.

La Banca di Credito Cooperativo organizzerà inoltre InTour – Innovative Tourism, un evento – in programma martedì 12 marzo dalle ore 15.00 presso l’Auditorium Comunale G. Tebaldini di San Benedetto – dedicato alle imprese del settore turistico del territorio. Spiega il Rappresentante Territoriale di ICCREA Mauro Giangrande: «Dopo il grande successo del nostro primo evento, organizzato a Rimini, abbiamo voluto replicare InTour su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un evento interessante per tutti quelli che svolgono un’attività nel mondo del turismo: in particolare per alberghi e strutture ricettive in generale, che potranno beneficiare di nuovi sistemi di pagamento POS virtuali, wi-fi in hotel, registrazioni online ma anche di programmi di finanziamento dedicati. Vogliamo rendere più snello, veloce e sicuro il percorso che va dalla prenotazione al checkout, quindi gestire il cliente a 360 gradi».