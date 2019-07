Al porto di San Benedetto si continuerà a pescare fino a metà agosto. Nel Nord delle Marche le barche sono già ferme

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fermo pesca, il Nord delle Marche si è fermato, il Sud continuerà a lavorare per altre due settimane. Il porto di San Benedetto continuerà ad essere operativo fino al 16 agosto data in cui si fermerà lo strascico ma non la pesca con le lampara e, per la prima volta, neppure le volanti. I pescherecci sambenedettesi stanno lavorando e spegneranno i motori 16 agosto per poi riaccenderli il 13 settembre. Ancora una volta in anticipo rispetto alla costa tirrenica che vedrà lo stop entrare in vigore soltanto tra settembre e ottobre.

E ancora una volta le incognite sono tante, a partire da una serie di clausole e aggiunte allegate al provvedimento che, quest’anno, ha stabilito le tempistiche con largo anticipo. Il provvedimento parla infatti, sia per quanto riguarda il Nord che il Sud delle Marche, di ulteriori dieci giorni «di arresto temporaneo obbligatorio» che saranno stabilite a scelta dell’armatore. E su quest’ultimo particolare numerose sono le incognite anche perché viene specificato che le giornata di condizioni meteomarine avverse non potranno rientrare in quei dieci giorni.

Durante il fermo pesca continueranno a pescare sia le lampare che le volanti, due categorie specializzate nella cattura del pesce azzurro.