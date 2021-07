Servizio Civile Universale ‘ad personam’, 47 posti disponibili nelle sedi dell’Unione Ciechi delle Marche

Un piccolo esercito di 47 giovani, tra i 18 e i 28 anni, potrà partecipare al nuovo bando per lo svolgimento del Servizio Civile Universale ‘art. 40 – ad personam’ nelle sedi territoriali dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti delle Marche.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 15.00 del 30 luglio 2021, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domande On Line) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per inviare la propria candidatura occorre essere in possesso dello Spid (il sistema unico di identità digitale) e dei requisiti indicati all’articolo 2 del bando. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione e per un solo progetto.

I volontari che supereranno la selezione e inizieranno il servizio avranno un contratto stipulato direttamente dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile con un compenso mensile di 439,50 euro erogato direttamente dallo stesso Dipartimento. I progetti hanno una durata di 12 mesi e un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo di 1.145 ore.

“La selezione per il Servizio Civile Universale è un momento molto importante per la nostra Unione – commenta il presidente Uici Marche, Cristiano Vittori, -. I ragazzi che affiancheranno i nostri soci per un anno avranno la possibilità di conoscere una nuova realtà e di confrontarsi con un modo di vivere per molti versi differente dal consueto, sperimentando come si può essere autosufficienti anche senza il prezioso aiuto della vista”.

Ecco tutti i riferimenti del bando, provincia per provincia.

Uici Ancona: la sezione accoglierà 11 volontari che potranno collaborare al progetto “Con i tuoi occhi – Art. 40 Ancona”. Codice di sede: 171375. Per altre info: 071.52240 –

[email protected]

Uici Ascoli Piceno e Fermo: la sezione accoglierà 21 volontari sui territori provinciali così divisi:

6 posti ad Ascoli Piceno e paesi limitrofi

6 posti a San Benedetto del Tronto e paesi limitrofi

9 posti a Fermo e paesi limitrofi

I giovani si dedicheranno al progetto “Collaboriamo per crescere insieme 2021 – art. 40 Ascoli Piceno”. Codici di sede: Ascoli Piceno: 171377. San Benedetto del Tronto: 171337. Fermo: 171312. Per altre info: 0736.250133 – [email protected]

Uici Macerata: la sezione territoriale è pronta ad accogliere 4 volontari di cui 3 presso nel comune di Macerata e dintorni e 1 nel comune di Mogliano e dintorni. Il progetto individuato è “Sempre più verso l’autonomia – art. 40 Macerata”. Codice di sede: 171411. Per altre info: 0733.230669 – [email protected]

Uici Pesaro e Urbino: sono 11 i posti disponibili per altrettanti volontari del Servizio Civile Universale ad personam, suddivisi così:

6 posti a Pesaro / Montecalvo in Foglia e frazioni limitrofe

5 a Fano / Colli al Metauro / Urbania / Montefelcino e frazioni limitrofe.

Il progetto individuato è “Oltre lo sguardo – art. 40 Pesaro 2021”. Codici di sede: 171272 per Pesaro e dintorni e 172470 per Fano e dintorni. Per altre info: 0721.416171 – 337.1067965 – [email protected]

I codici di sede sono disponibili anche nel motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia”.

Link utili:

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2021_bandociechi.aspx

https://scelgoilserviziocivile.gov.it/