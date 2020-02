Scuole aperte o chiuse? Conte: “Domenica mattina saranno pubblicate le nuove direttive”

L’unica cosa che al momento sembra certa è che le scuole di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna resteranno chiuse anche per tutta la prossima settimana. Per il resto occorrerà attendere domenica mattina. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte al termine della riunione che si è tenuta alla Protezione Civile Nazionale.

Il presidente del Consiglio ha comunque lasciato intendere che le aree non interessate in maniera importante dal contagio del nuovo coronavirus non dovrebbero subire drastici provvedimenti il che farebbe intendere che nelle Marche le scuole dovrebbero riaprire. L’unica area dove gli istituti potrebbero restare chiusi dovrebbe essere la provincia di Pesaro.