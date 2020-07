Volontari a completa disposizione degli animali. Ecco perché devolvere il 5 per mille all’Amico Fedele

Abbiamo chiesto all’associazione Onlus L’Amico Fedele, da sempre in prima linea lungo il territorio per la tutela degli animali, di descrivere le proprie attività che possono essere sostenute attraverso la donazione del 5 per mille della dichiarazione dei redditi.

“Come riassumere in poche righe tutte le nostre svariate attività di volontariato in favore degli animali? Partiamo dall’inizio. La nostra è un’associazione onlus locale, il che vuol dire che conosciamo la realtà del nostro territorio e godiamo di autonomia gestionale ma vuol dire anche che tutti voi in un modo o nell’altro ci conoscete, non solo tramite FB ma tramite l’amico del parente di un volontario o semplicemente perché ci avete contattato per qualche problema. Siamo volontari, non riceviamo alcun compenso da chicchessia, ed abbiamo scelto di dedicare il nostro tempo libero agli animali abbandonati, maltrattati, AGLI ULTIMI per i quali possiamo rappresentare l’ultima possibilità di salvezza. Non è una frase di rito… dedicare la domenica mattina o i pomeriggi infrasettimanali a portare a passeggio i cani del canile, affinché abbiano un minimo di svago oltre le sbarre e soprattutto affinché possano ambire ad una vita diversa, migliore, in famiglia. Dedicare nottate ad allattare cuccioli di cane privi di mamma, così piccoli che non possono essere portati in canile, o gattini abbandonati ben chiusi in un sacco… il tutto presso le proprie abitazioni private! Allestire gazebo per rendere visibili queste creature e facilitarne l’adozione; caricare i gatti e gattini per andare di corsa dal veterinario o meglio cercare un veterinario disponibile il sabato sera alle 22, con un piccolino tra le braccia che sta spirando; effettuare sopralluoghi presso le colonie feline, seguirne il censimento, catturare le gatte, che non hanno nessuna intenzione di collaborare, agli orari più impensabili (magari all’alba !) per curarle o sterilizzarle; gestire l’oasi felina di Grottammare, dove sono ospitati i gatti di un sequestro per maltrattamento; rispondere a messaggi e telefonate di richieste di ogni genere: dal soccorso gattino, alla colonia felina, al cane scomparso, alla litigata con il vicino per l’abbaio del cane (eh si in genere il cane non cinguetta!), organizzare campagne di sensibilizzazione culturale.

E poi il gruppo di protezione civile per soccorso animali, nato a seguito degli eventi sismici del 2016 e riconosciuto dalla Regione Marche – Protezione Civile; tale sezione è stata attivata purtroppo nuovamente durante tutto il periodo di lockdown, principalmente per interventi presso le colonie feline per garantirne la custodia a seguito di impossibilità di presenza della gattara, per il recupero di gatti bisognosi di cure veterinarie o per distribuire cibo alle gattare ed ai proprietari di cani in difficoltà economica. E anche tutti questi interventi con costi a nostro completo carico! Lunga la lista? Ebbene si e forse abbiamo pure dimenticato qualcosa… E quando non riusciamo ad intervenire alle richieste di soccorso… ci sentiamo morire! Ma sicuramente pochi lo comprendono. “Per mandare avanti le nostre attività occorrono FONDI, per il cibo, per i farmaci, antiparassitari, guinzagli e pettorine, spese veterinarie, fondi che non derivano pressoché mai dagli enti pubblici; e qui entrate in gioco VOI: VOI che ci conoscete, che avete adottato il vostro amato quattro zampe tramite l’Associazione, che vi rivolgete ai nostri volontari per i più disparati problemi e segnalazioni e voi che ancora non ci conoscete ma che state leggendo queste righe.” Dichiara la presidente Concetta Agostini.

Tutti VOI potete aiutarci non spendendo un soldo né imbarcandovi in rocambolesche avventure ma semplicemente devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione. Tante vite di esseri innocenti dipendono dalla vostra scelta. Certo non possiamo salvare tutti ma facciamo e faremo sempre il possibile”.