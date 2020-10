VIDEO – Il comune celebra i cinquant’anni della tragedia del Rodi. In arrivo un documentario con i filmati dell’epoca restaurati e montati da Cagnetti e Impiglia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 23 dicembre 1970 naufragava il motopeschereccio Rodi, un evento tragico, tra i più gravi e pesanti del dopoguerra, che funestò le feste natalizie di e che fu aggravato da un assurdo ritardo delle operazioni di recupero. Dieci marittimi, praticamente l’intero equipaggio, persero la vita in quella tragedia avvenuta cinquant’anni fa. In occasione di questo anniversario il comune di San Benedetto rende omaggio alle dieci vittime di quella tragedia e a tutte le persone che, in mare, hanno trovato la morte, l’amminsitrazione comunale di san Benedetto ha organizzato diverse iniziative tra cui una mostra in Palazzina Azzurra e producendo un documentario firmato dai registi Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia che hanno fatto restaurare le immagini girate, nei giorni della tragedia, da Alfredo Giammarini grazie al coinvolgimento nell’iniziativa della Fondazione Libero Bizzarri. «Il titolo è un’anagramma che racconta, tramanda e guarda al passato per attraversare il presente e guardare al futuro – spiega l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri – attraverso una serie di iniziative che prenderanno il via il 23 dicembre, data che la città ha sempre celebrato ma che quest’anno si arricchirà di tutta una serie di eventi come una mostra in Palazzina ma anche con la produzione di un documentario effettuato dai due registi sambenedettesi basato su un video, restaurato, di Alfredo Giammarini che entrerà a far parte del patrimonio cittadino». Proprio questa mattina i due registi, Cagnetti e Impiglia, hanno mostrato alcuni secondi dei filmati restaurati, mettendo a confronto la pellicola originale con quella riportata a nuova vita grazie alla digitalizzazione. «Il primo step è stato l’acquisizione digitale della pellicola girata nel 1970 e l’abbiamo fatto affidandoci ad una azienda torinese estremamente nota rinomata per questo genere di lavori – ha spiegato Impiglia – le immagini sono state ripulite e restaurate dai graffi che si sono creati nel corso degli anni». Il documentario consentirà di riscoprire quello che accadde intorno alla tragedia, quando la cittadinanza intera scese in strada paralizzando il centro Italia per protestare contro gli assurdi ritardi nelle operazioni di recupero dei corpi delle vittima. «Ci troviamo ancora una volta a raccontare una cosa molto importante per la nostra città – spiega Giacomo Cagnetti – e siamo onorati di poter raccontare quello che accadde all’epoca quando una città intera si unì per i propri figli e fratelli caduti in mare. Ed è proprio su questo aspetto che il nostro documentario si concentrerà». Una serie di iniziative che rappresentano l’omaggio della città alla marineria come seottolinea il sindaco Pasqualino Piunti: «Quella data – afferma – è diventata il simbolo della sofferenza, della disponibilità e del lavoro della marineria sambenedettese che ha fatto sì che quel borgo marinaro diventasse la quarta città delle Marche. Queste testimonianze devono essere tramandate alle future generazioni per capire quale fosse il duro lavoro di quegli uomini e la vita delle loro donne che sapevano come fosse scontata la partenza dei propri mariti ma non il loro ritorno a casa».