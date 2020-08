Via Sabotino, lavori fino all’8 agosto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dovrebbero terminare sabato 8 agosto i lavori che stanno riguardando via Sabotino. La traversa della Statale è da settimane interessata dagli interventi della Ciip che sta provvedendo alla sostituzione della condotta idrica e di quella fognaria.

Fino al termine della settimana sarà pertanto attivo il divieto di sosta nella via, in entrambi i lati, nel tratto che va da viale De Gasperi a via Toscana. Gli automobilisti che percorrono viale De Gasperi, pertanto, sono tenuti a proseguire dritto, così come è obbligatoria la svolta a sinistra in via Emilia, in direzione ovest-est, all’intersezione con via Liguria.

Divieto di sosta, infine, eccetto i mezzi autorizzati, pure in via Toscana, a sud e a nord dell’intersezione con via Sabotino.