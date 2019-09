Via Curzi, rifatto l’attraversamento pedonale. A fine settimana terminano i lavori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato completato il rifacimento del manto stradale in via Curzi, all’altezza dell’attraversamento pedonale tra piazza Matteotti e viale Moretti.

Partirà ora la seconda fase dei lavori che andrà a completarsi al termine di questa settimana. Si interverrà sui cordoli e sui tombini e si effettuerà il rifacimento dell’asfalto nei tratti a nord e sud.

Si ricorda che al fine di evitare di rimanere bloccati nel traffico, gli automobilisti diretti a nord o in centro oltre l’area dell’interruzione possono utilizzare strade alternative quali il lungomare oppure la Statale 16 ben prima di arrivare nell’area congestionata che riguarda, in particolare, viale De Gasperi, Via Gino Moretti, Via Ugo Bassi, via Piemonte ed, in generale, tutta l’area centrale.