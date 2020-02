Valutazione Ambientale Strategica, i comuni della provincia si danno appuntamento a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questa mattina si è svolto in Auditorium un incontro rivolto ai tecnici di tutti i Comuni della Provincia nel corso del quale la Regione Marche ha illustrato le nuove linee di indirizzo in materia di redazione della VAS – Valutazione Ambientale Strategica.

Il sindaco Piunti, nel ringraziare la Regione per aver scelto San Benedetto per questo momento di confronto con i tecnici comunali, a conferma del ruolo baricentrico della città per un vasto territorio, ha poi detto: “Non entro nelle specificità tecniche dell’argomento, mi limito ad osservare come l’effetto che hanno le azioni di pianificazione del territorio sull’ambiente è diventato una componente essenziale nella valutazione degli atti di pianificazione e non più, come talvolta venivano viste, un semplice e oneroso adempimento burocratico. Gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti e, al di là delle diverse opinioni sull’incidenza del fattore umano su questi cambiamenti, è innegabile che le opere dell’uomo possono essere determinanti nel cambiare gli equilibri naturali. Ed è proprio nella pianificazione del territorio che si declina in prima battuta il concetto di sviluppo sostenibile. In questo percorso Comuni e Province sono in prima linea, su di loro gravano importanti responsabilità nella valutazione di questi piani e per questo è necessario che competenze e aggiornamento siano sempre ai massimi livelli. Per questo ritengo molto importanti questi momenti di approfondimento che aiutano i nostri tecnici a lavorare con maggiore consapevolezza della importanza del loro ruolo”.