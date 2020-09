Una nuova stagione per Vera Tv. Presentato il palinsesto 2020/21, tante novità e conferme tra i programmi di maggior successo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si alza il sipario su una nuova stagione di Vera Tv. Il canale 79 per Marche ed Abruzzo ha presentato il palinsesto per la stagione 2020/2021. Cena di gala, domenica sera, alla Terrazza di San Benedetto con oltre duecento invitati e il rispetto del distanziamento sociale. Il patron Bachisio Ledda ha raccontato di una realtà in costante crescita che, ad oggi, dà lavoro a 44 persone. Ha poi ringraziato la compagna, Gioia Barbara Brandimarte, per il costante sostegno umano e professionale.

«Il nostro obiettivo, viste le tante autoproduzioni che portiamo avanti, – ha ribadito l’editore – è di vederci riassegnato un canale fra il 10 ed il 20, come per le altre emittenti locali. Così riusciremo a lavorare meglio e chiediamo un aiuto anche ai nostri parlamentari affinché sia varato il decreto di riassegnazione. Solo in questo modo non verremo ingiustamente penalizzati».

Con lui sul palco il direttore della testata giornalista, Gloria Caioni, che ha presentato le nuove produzioni.

Per quanto riguarda le prime serate si faranno “in due”: alle 20:30 e alle 22. Si inizia di lunedì con “A Casa del Diavolo”: protagonista il Teramo Calcio con conduzione di Andrea De Aloysio. Alle 22 torna “Cuore di Calcio” tutto sulla Serie C e la Samb con Sabrina Vinciguerra e la “new entry” Sara Gambini.

Martedì spazio prima a “Pescara Time” con Francesca Priore, Tiziana Smargiassi ed Adely Stry mentre alle 22 sarà il turno di “TvB Calcio” con l’Ascoli protagonista. In conduzione Peppe Ercoli con Silvia Daziani e due opinionisti di pregio come Nico Stallone ed Enzo Nucifora. Il mercoledì alle 20:30 spazio a “Vinca il Migliore” con Christian Derazza che condurrà, tutti i giorni dalle 20 alle 20:30, il nuovo format “Portami a Ballare”, trasmissione per gli appassionati della danza.

Il giovedì protagonista la politica alle 20:30 con “Acropolis” e la conduzione di Alfredo Giovannozzi che farà il punto sull’Abruzzo e alle 22 con “Polis” dalle Marche, condotta dal direttore Gloria Caioni con Rossella Luciani, Ciro Montanari e Thomas Delbianco. Il venerdì “Sport Weekend” con al timone Luigiaurelio Pomante che farà il punto sul fine settimana calcistico.

Il sabato resta confermata Stefania Serino con “Mi Oppongo”, trasmissione dedicata a cronaca ed attualità. La domenica mattina spazio a Ludovica Pelliccioni e Lucrezia (il barboncino più fashion del web) con “Mi Fido di Te”, format dedicato agli animali.

Lo sport ancora protagonista di domenica pomeriggio con “Non Solo Calcio”. Sergio Cinquino e Silvia Daziani si collegheranno con noi dai principali campi di “Serie D”. Alle 20 tornerà, invece, “Overtime” con tutti i risultati e le immagini dai campi. In conduzione Matteo Porfiri ma in redazione sportiva opereranno anche Betto Marinangeli, Michele Natalini, Enrico Tassotti e Domenico Del Zompo. Alle 21:30 circa “Vera Allegria”, la trasmissione dedicata al cabaret con Angelo Carestia e Domenico Valentini a fare da mattatori. Nel corso della serata sono arrivati anche i saluti di Pier Paolo Piccioni, Ptò per tutti, che parteciperà al format e con lui i rappresentanti del “Lido degli Aranci”, Valter Assenti e Tullio Luciani, nonché Chigghie de Santa Chiara al secolo Amedeo e Marco che stanno facendo divertire il web con le loro scenette in dialetto ascolano.

Novità piccante della prossima stagione sarà “Et Voilà”, trasmissione con Giulia Rizzardi: una sorta di intrigante poker in onda alle 23:30.

Presentati anche due concorsi. Il primo è Vera la Notizia: i telespettatori che invieranno foto o video al canale 79 accumuleranno dei punti fino a vincere buoni vacanza. E sempre soggiorni saranno assegnati con “Io ci sono”, altro concorso che premierà chi guarderà assiduamente l’emittente. In video compariranno, infatti, dei numeri che bisognerà segnare ed inviare al numero di telefono individuato. Alla serata ha preso parte anche l’ex senatore Antonio Razzi che ha divertito tutti con i suoi video di “Tik Tok”.