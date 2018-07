Un piano per il contrasto al gioco d’azzardo patologico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dallo scorso aprile, fino al 31 agosto 2019, la Cooperativa Sociale Ama Aquilone sta sviluppando un Piano per il contrasto del Gioco d’Azzardo Patologico e dipendenze da nuove tecnologie. Il Piano, finanziato dalla Regione Marche, e promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche Asur Area Vasta 5, prevede una serie d’interventi da sviluppare anche in collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Ascoli Piceno e diversi partner del territorio: STDP, Dipartimento di Prevenzione, Associazione Antidroga picena, Fondazione antiusura Monsignor Traini e Associazione Favonius.

Le azioni che si andranno a realizzare nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 22, capofila Comune di Ascoli Piceno, riguardano diverse macro-aree con fondi a gestione diretta dell’Asur (STDP e Dip. Prevenzione di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno), degli ATS (fondi versati dalla Regione all’ATS capofila della provincia di Ascoli Piceno) e del terzo settore (Coop. Soc. Ama-Aquilone e Cooss Marche).

Per quanto riguarda la prevenzione sono previsti progetti nelle scuole medie inferiori e superiori ed iniziative a favore di soggetti non più in età lavorativa sul tema di una gestione proficua del tempo libero e sui rischi connessi al Gioco d’Azzardo. Il quadro sarà completato con la prevenzione delle dipendenze da nuove tecnologie informatiche e social network.

Relativamente a consulenza, ascolto, cura e riabilitazione si prevede lo sviluppo, anche itinerante lungo tutto il territorio provinciale, di uno Sportello dipartimentale per giocatori e loro familiari. Sono attivi da diverse settimane 4 sportelli di consulenza gratuita a: Comunanza, Spinetoli, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Completano il programma percorsi d’inclusione socio-lavorativa curati dal Servizio per il Lavoro Ama Lavoro e l’incremento di Gruppi terapeutici per giocatori e familiari anche in collaborazione con l’Associazione Favonius.

Conclude il piano un progetto di formazione ed informazione a favore di professionisti come medici di medicina generale e forze dell’ordine.

Referenti per sportello informativo itinerante e gruppi terapeutici: dott.ssa Maria Aureli (ass. sociale) – cell. 392 4197983 – mail: [email protected] dott.ssa Marta Bugari (psicologa) – cell. 392 4197997 – mail: [email protected]