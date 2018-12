Tragedia di Corinaldo, la Giornata delle Marche non verrà recuperata. Tutto rinviato al 2019

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non verrà recuperata la Giornata delle Marche, rinviata all’indomani della tragedia di Corinaldo. La manifestazione, prevista per domenica 9 dicembre a San Benedetto, era stata annullata in rispetto alle sei vittime, con il governatore Ceriscioli che aveva indetto proprio nella stessa giornata il lutto su tutto il territorio marchigiano.

Giunta alla quattordicesima edizione, la cerimonia era stata dedicata alle donne, alla scienza e alla creatività. Alla conduzione ci sarebbe dovuto essere il volto di Raiuno Duilio Giammaria, giornalista alla guida del programma “Petrolio”.

San Benedetto a questo punto si candida ad essere sede dell’edizione del 2019, con la possibilità che l’intera programmazione venga recuperata tra dodici mesi.