Torna il sostegno per gli anziani non autosufficienti

Anche quest’anno i Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale n. 21 (San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Ripatransone) concedono contributi economici per le famiglie che svolgono assistenza ad anziani non autosufficienti, senza aiuti esterni o con assistente familiare privata, regolarmente contrattualizzata.

L’assegno di cura, questo il suo nome, è un contributo economico da 200 euro mensili destinato alle persone anziane non autosufficienti che vivono sole o presso un nucleo familiare, e serve a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia e nel proprio contesto di vita dell’anziano non autosufficiente, attraverso il potenziamento complessivo del sistema delle cure domiciliari.

Per fare domanda serve:

a) aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico; b) essere dichiarati non autosufficienti con certificazione di invalidità civile pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento; c) essere residenti e domiciliati, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 21; d) beneficiare di interventi assistenziali gestiti direttamente dalla famiglia o da assistenti familiari privati con contratto.

La domanda deve essere redatta su apposito modello e consegnata presso il protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto entro lunedì 11 novembre 2019.

Gli interessati potranno richiedere maggiori informazioni, l’avviso integrale e il modello di domanda presso i Punti Unici di Accesso (PUA) che si trovano nel Distretto di San Benedetto del Tronto dell’Area Vasta 5 in via Romagna (martedì e venerdì dalle 9 alle 13 – tel. 0735/793632) e nella sede dell’Ambito Territoriale Sociale 21, al secondo piano del Municipio di viale De Gasperi (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14, martedì e giovedì dalle 15 alle 18 – tel. 0735/794341-562).

Bando integrale e modulistica sul sito www.comunesbt.it (sezione “Altri avvisi pubblici”)