Torna il Cocktail Summer Festival, 16 local bar provenienti da Marche e Abruzzo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 1° e 2 agosto torna il Cocktail Summer Festival. La seconda edizione si terrà ancora una volta in piazza Giorgini, dalle 18 fino alle 2 di notte.

L’associazione Cocktail Summer Festival anche quest’anno promuoverà il divertimento sano ed il bere bene.

Saranno presenti 16 local bar provenienti di Marche e Abruzzo, 32 (due per ognuno di loro) le formule di ricette cocktail studiate e create da qualificati barman per degustatori e curiosi del bavarage, come la scorsa stagione sarà presente uno stand di soli analcolici. Creatività, professionalità e cultura del good one to drink saranno i temi in cui sarà incentrata la manifestazione.

Il format di quest’anno è impreziosito dalla punta di diamante del nostro territorio, ovvero dal rosso Piceno, che compie i suoi 50 anni di vita.

Ci saranno due aree food e saranno hight quality con la presenza di Enrico Recanati chef stellato del ristorante Andreina che proporrà quattro tapas gourmet e l’altra area dedicata interamente a crudi di mare.

I gruppi live che si esibiranno nelle due serate sono l’Orkestroska National, dal sound anni 50’ e 60’ reinterpretato in chiave balcanica, ed i Papik, realizzatori della colonna sonora di Lupin III. Ad aprire le due giornate, prima delle performance dei gruppi musicali ed a chiusura, i dj Jovi, Louis Ferri, Andrea Antonucci e Cecio.

Radio R9 sarà media partner dell’evento.