Talenti di tutta Italia al Palariviera. A settembre quattro giorni di selezioni sognando Sochi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolgerà a San Benedetto dal 27 al 30 settembre 2018 l’ultimo atto di “Expectations of Europe”, la seconda edizione della manifestazione che eleggerà gli artisti italiani che parteciperanno alla finale mondiale in programma a Sochi, dal 6 al 13 gennaio dell’anno prossimo.

L’appuntamento andrà in scena presso la sala auditorium del Palariviera. Il concorso di selezione ha la finalità di sostenere il talento dei giovani artisti dai 5 ai 27 anni.

Precedentemente, si svolgeranno selezioni in tutte le regioni italiane, comprese le Marche, con i provini previsti il 12 e 13 maggio sempre a San Benedetto e sempre al Palariviera.

Le categorie considerate saranno la danza, il canto e il musical e il teatro. La finale si terrà alla presenza della Commissione Internazionale di Expectations of Europe, che assegnerà le borse di studio per volare in Russia. La finale sarà in diretta streaming sul canale youtube dell’evento www.festcenter.ru.

Il Comune di San Benedetto patrocinerà l’iniziativa, ritenendola di “pubblico interesse e di rilevanza turistica”, in un periodo di bassa stagione.