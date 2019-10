“Stupefatto”, spettacoli contro la droga a San Benedetto e Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Dipartimento Dipendenze Patologiche ASUR Marche AV 5, in collaborazione con l’U.O. Promozione Educazione Alla Salute, propone, quale iniziativa finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria dell’uso di sostanze stupefacenti, lo spettacolo “Stupefatto… avevo 14 anni. La droga molti più di me” realizzato dalla compagnia “Itineraria Teatro”, che concentra le proprie produzioni sul filone del teatro civile.

“Stupefatto”, visto da oltre duecentomila studenti, è stato promosso direttamente dal Miur in alcune città italiane. E’ uno spettacolo di prevenzione, che ha il potere di catturare la platea, tratto dall’omonimo romanzo di Enrico Comi. Il protagonista è Fabrizio De Giovanni, allievo di Dario Fo; quando Fabrizio diventa Rico (Enrico Comi), il silenzio si fa carico di emozione, i ragazzi sono con lui, dentro la storia, e ritrovano le proprie vicende o quelle di qualche amico, perché quella che viene raccontata in “Stupefatto” è proprio la storia di un ragazzo, che sulla propria pelle sperimenta il fascino delle droghe, illusioni di felicità che portano via ciò che promettono.

Lo Spettacolo Stupefatto è Vincitore del Premio Enriquez ed è stato premiato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha voluto sottolineare l’impegno civile e sociale di questo spettacolo la rappresentazione è gratuita e rivolta sia agli studenti che all’intera cittadinanza. Gli alunni delle classi II e III delle Scuole Secondarie di Primo Grado e delle classi I, II e III delle Scuole Secondarie di Secondo Grado sono invitati a partecipare agli spettacoli mattutini, gli studenti delle IV e V degli Istituti di Secondo Grado potranno intervenire alla rappresentazione serale, aperta, sempre a titolo gratuito, all’intera cittadinanza.

Gli spettacoli si terranno al Concordia di San Benedetto mercoledì 16 alle 10 (sold out) e giovedì 17 alle 21 al Ventidio Basso di Ascoli.