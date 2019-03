Smog, a San Benedetto ordinanza contro i veicoli più inquinanti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto emana un’ordinanza che limita la circolazione dei veicoli più inquinanti:

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 103 del 04.02.2019 ad oggetto: “ Misure contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”,

RICHIAMATO il Protocollo d’intesa “per migliorare la qualità dell’aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l’efficienza energetica” sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dalla conferenza delle Regioni e dall’ Anci in data 30.12.2015;

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale del Comune di San Benedetto del Tronto n. 100 del 02.10.2012 e successive modificazioni ad oggetto: “Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 .Limitazione alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti”.

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 260 del 16.04.1996 che ha delimitato il centro abitato del Comune di San Benedetto del Tronto;

PROPONE

a modifica dell’Ordinanza Sindacale n. 100/2012, in tutte le strade pubbliche localizzate nel centro abitato di San Benedetto del Tronto il divieto di transito alle seguenti categorie di veicoli:

-autovetture diesel pre Euro, Euro 1 Euro 2 e Euro 3 senza filtro antiparticolato

-veicoli commerciali leggeri pari o minori a 3.5 T. di M.M.T. diesel pre Euro, Euro 1 Euro 2 e Euro 3 senza filtro antiparticolato

-veicoli commerciali pesanti superiori a 3,5 T e pari o minori a 7,5 T di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 Euro 2 e Euro 3 senza filtro antiparticolato

-veicoli commerciali pesanti superiori a 7,5 T e pari o inferiori a 14 T. di M.T.T. diesel pre Euro ed Euro 1 Euro 2 e Euro 3 senza filtro antiparticolato

– veicoli commerciali pesanti superiori a 14 T e pari o inferiori a 32 T. di M.T.T. diesel pre

Euro ed Euro 1 Euro 2 e Euro 3 senza filtro antiparticolato

-veicoli commerciali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro e Euro 1 Euro 2 e Euro 3 senza filtro antiparticolato

-trattori stradali pesanti superiori a 14 T e pari o superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro, Euro 1 Euro 2 e Euro 3 senza filtro antiparticolato

-trattori stradali pesanti superiori a 32 T di M.T.T. diesel pre Euro ,Euro 1 Euro 2 e Euro 3 senza filtro antiparticolato

-bus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 Euro 2 e Euro 3 senza filtro antiparticolato;

-motocicli maggiori di 50 cm3 2 tempi pre Euro

-ciclomotori minori di 50 cm3 pre Euro.