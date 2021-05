Sistema dell’educazione 0 – 6 anni, nasce un patto per tutto il Piceno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 27 maggio, dalle ore 16,30, in diretta streaming sia sulla pagina Facebook sia sul canale YouTube del Comune di San Benedetto del Tronto, dove rimarrà anche la registrazione dell’evento, è in programma la conferenza “In rete per le pari opportunità educative dei bambini e delle bambine nel sistema integrato 0-6 del Piceno”.

Si tratta di un momento importante per il sistema dell’educazione nei servizi 0 – 6 anno del Piceno perché sancirà l’avvio del “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”, in adempimento a quanto previsto dal Decreto legislativo 65 del 2017 e dalla Delibera della Giunta regionale delle Marche n. 394/2019, in tutto il territorio della provincia. Per la prima volta, dunque, i Comuni della Provincia di Ascoli Piceno, riuniti negli Ambiti Territoriali sociali, opereranno in questo settore con un coordinamento pedagogico unitario e percorsi di formazione continua in raccordo con le istituzioni educative e scolastiche con l’obiettivo di garantire pari opportunità educative a tutti i bimbi, contrastare la povertà educativa e l’allargarsi della forbice delle disuguaglianze sociali.

Non certo formali saranno dunque i saluti dell’assessore regionale all’Istruzione Giorgia Latini, dei Sindaci dei Comuni capofila dei 4 Ambiti Territoriali Sociali della provincia Pasqualino Piunti, Marco Fioravanti, Andrea Cardilli e Fabrizio Vergari e dei rispettivi coordinatori di Ambito Maria Simona Marconi, Domenico Fanesi, Luigi Ficcadenti e Giuseppina Concetti.

Strumento per attuare il progetto sarà il “Protocollo d’intesa sul Coordinamento Pedagogico Territoriale 0-6 di interambito della provincia picena”, approvato dai Comitati dei Sindaci, che troverà la sua collocazione operativa presso il “Centro di documentazione e ricerca pedagogica 0-6” del Comune di San Benedetto del Tronto e che sarà presentato dalla Dirigente del Settore Politiche sociali del Comune Catia Talamonti.

Per inquadrare il più ampio contesto regionale in cui si colloca il protocollo interverrà il dirigente dei Servizi alla persona del Comune di Pesaro Valter Chiani, referente del gruppo di lavoro regionale per la promozione del coordinamento pedagogico e componente del tavolo regionale di programmazione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni.

Con la terza relazione sul tema “Dall’accordo – quadro al percorso di formazione integrato 0-6. Prospettive di ricerca-azione tra servizi, scuole e università” della prof.ssa Rosita Deluigi, docente dell’università di Macerata e delegata di Ateneo nel gruppo di lavoro regionale per la promozione del coordinamento pedagogico del sistema 0-6 anni e referente dell’accordo-quadro Unimc-ATS21, si contestualizzerà la prima azione del protocollo.

Ad introdurre e a moderare i lavori sarà la pedagogista del Comune di San Benedetto del Tronto Rita Tancredi, referente dei CPT di interambito provinciale piceno e componente del “Gruppo di lavoro regionale per la promozione del coordinamento pedagogico” Si rilascia l’attestato di partecipazione iscrivendosi su https://www.eventbrite.it/x/biglietti-in-rete-sistema-06-155768392455. Per informazioni: Ufficio Servizi per l’infanzia – tel 0735-794303; e-mail: [email protected] .