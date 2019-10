Sedici mesi per una mammografia, tante segnalazioni dopo il nostro servizio. “Non è vero che i tempi vengono sempre rispettati”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non è stata tanto la vicenda della donna di Ascoli costretta ad attendere il 2021 per una mammografia, ma sono invece state le risposte arrivate dall’Asur e dalla Regione Marche a scatenare la reazione di diversi nostri lettori. Prima la Regione, attraverso un comunicato stampa che sembrava quasi prendersela con il nostro giornale per aver dato la notizia, poi l’Asur attraverso le parole del dottor Alberto Lanari, direttore dell’ufficio comunicazione dell’Azienda Sanitaria.

Sia la Regione che l’Asur hanno parlato di notizie “dannose” per la cittadinanza e spiegato che invece “non esiste una riposta che vada oltre il termine indicato nella ricetta medica e gli utenti ricevono la risposta dal sistema nei tempi stabiliti: ad esempio nel caso di una visita programmata nel tempo massimo di 180 giorni”.

Sono diverse, in merito, le segnalazioni che ci sono giunte negli ultimi giorni tese a smentire le dichiarazioni effettuate da palazzo Raffaello e dal dottor Lanari. Tra le segnalazioni ricevute pubblichiamo quella di Fulvio Gramegna, un nostro lettore che cita diversi episodi, buona parte dei quali documentabili, di cui è stato protagonista e che, di fatto, non confermano le notizie arrivate da Ancona.

Nei giorni scorsi, attraverso il vostro giornale, il direttore dell’ufficio della comunicazione dell’azienda sanitaria regionale, dottor Alberto Lanari, ha affermato che per quanto riguarda le liste di attesa non esiste una riposta che vada oltre il termine indicato nella ricetta medica e gli utenti ricevono la risposta dal sistema nei tempi stabiliti: ad esempio nel caso di una visita programmata nel tempo massimo di 180 giorni. Ha detto anche che parlare di liste d’attesa e diffondere questo tipo di informazioni è falso e dannoso per tutti i cittadini.

“Personalmente – ci dice Gramegna – ritengo che quanto afferma il dottor Lanari non corrisponda sempre al vero. E mi assumo la responsabilità delle mie parole. Garantisco, e sono pronto a testimoniarlo di fronte a qualsivoglia autorità, che nel maggio scorso a richiesta di una visita programmata specialistica mi è stato risposto che assolutamente non c’era alcuna possibilità di prenotazione, essendo il calendario a disposizione del CUP esaurito. Quindi ho dovuto risolvere personalmente la deficienza dell’ASUR. Purtroppo non ho documentazione in mio possesso in quanto, appunto, al CUP non è stato possibile rilasciarmi alcun documento con “numero di chiamata”.

Le documentazioni esistono invece per altre simili vicende: “Il 16 gennaio scorso – continua Gramegna – a richiesta di una visita programmata specialistica oculistica di controllo a seguito di due interventi chirurgici, visita che gradivo effettuare presso l’ospedale dove sono in cura, mi è stato fissato appuntamento per il 2 ottobre (altro che 180 giorni). In realtà, è vero che mi era stata offerta un’unica altra possibilità per il 29 maggio ma in località per me – vista l’età e la patologia – difficile da raggiungere e presso una struttura che non è certo in possesso della mia cartella clinica. Il tutto come da documentazione in mio possesso”.

Identica fattispecie quella relativa ad altra visita programmata specialistica richiesta il medesimo 16 gennaio e fissata per il prossimo 26 novembre. “In questo caso – specifica il nostro lettore – la possibilità offerta altrove era per il 26 agosto: quindi ben oltre il tempo massimo che, secondo il dottor Lanari, viene sempre rispettato. Anche in questo caso come da documentazione in mio possesso. Inutile dire, perché risaputo da tutti i cittadini (e mi meraviglio che non lo sappia anche il direttore dell’ufficio della comunicazione dell’azienda sanitaria regionale), che in occasioni precedenti ho “dovuto” optare per visite private (anche queste documentabili)”.