Scuola, Laura D’Ignazi lascia la dirigenza dell’Isc Centro. Al suo posto arriva Elisa Vita

Laura D’Ignazi non sarà più la dirigente dell’Isc Centro. Assumerà infatti l’incarico di dirigente dell’Istituto Superiore Urbani di Porto Sant’Elpidio dal primo settembre. Il suo posto viene preso da Elisa Vita, per tanti anni a capo dell’Istituto Tecnico Commerciale Capriotti. Si tratta dei trasferimenti decisi dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, per il triennio che va dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2024.

All’Istituto Capriotti, al posto di Elisa Vita, arriva il 46enne Enrico Piasini, negli ultimi tre anni in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Spinetoli-Pagliare.