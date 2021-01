Screening di massa, San Benedetto è la prima città delle Marche per cittadini coinvolti. Piunti: “Prova generale per la vaccinazione”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con oltre diciassettemila persone esaminate San Benedetto è la città delle Marche che ha visto il maggior coinvolgimento di cittadini che si sono spontaneamente presentati nei punti di analisi allestiti al Palaspeca e al Palariviera. “Grazie a tutti i cittadini sambenedettesi che si sono sottoposti a questo screening di massa – ha affermato il sindaco Pasqualino Piunti in un videomessaggio -. San Benedetto è risultata la prima città delle Marche per coinvolgimento e in questo senso ha fatto tanto l’organizzazione dell’Asur, della Croce Rossa e del gruppo comunale di Protezione Civile. Organizzazione perfetta sia professionalmente che umanamente. Da parte mia non può che esserci una grande soddisfazione nel poter rappresentare questo tessuto sociale di alto livello. Questa operazione è stata anche una prova generale anche in vista dei prossimi vaccini”.