San Benedetto, Vera Tv inaugura i nuovi studi televisivi a Porto d’Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovi studi e nuove prospettive per Vera Tv. Inaugurata la nuova sede di San Benedetto del Tronto dell’emittente televisiva che opera nelle Marche e in Abruzzo, in aggiunta a quella di Mosciano Sant’Angelo.

Un investimento importante per allestire spazi funzionali e versatili, in grado di ospitare tutta la programmazione attuale e mettere in cantiere format innovativi. A Vera Tv sono attualmente contrattualizzati 25 dipendenti, tra giornalisti e tecnici, che realizzano quotidianamente programmi autoprodotti: telegiornali, approfondimenti di cronaca, politica, economia, spettacolo, sport, con particolare attenzione alle zone terremotate.

“Nonostante le difficoltà dell’emittenza televisiva, specie locale, io credo fortemente nella mia creatura, Vera Tv – spiega all’Ansa l’editore Bachisio Ledda -. Un’emittente televisiva ha tra i suoi compiti quello di sostenere il territorio, nel nostro caso Marche e Abruzzo”. Ledda vuole anche creare lavoro, aumentando i dipendenti.