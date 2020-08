San Benedetto, relax, sole e partite a paddle per Gigi Di Biagio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vacanze a San Benedetto per Gigi Di Biagio. L’ex giocatore di Roma e Inter, oggi allenatore, sta trascorrendo un periodo di relax in riviera, tra sole e qualche partita a paddle. Di Biagio è appassionatissimo di questo sport, tanto che nel 2017 e 2018 organizzò un torneo al circolo Maggioni al quale invitò vecchi compagni di squadra.

Ma non è l’unico mister intravisto in riviera negli ultimi giorni. Walter Novellino non rinuncia mai alla sua corsa quotidiana sul lungomare, mentre c’è curiosità per l’eventuale ritorno nelle Marche di Maurizio Sarri, da anni fisso ad Acquaviva Picena. Chissà se, dopo il turbolento addio alla Juventus, sceglierà di nuovo il Piceno come buen retiro.