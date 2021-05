San Benedetto, prorogato il termine per le domande delle borse di studio da 200 euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A seguito di comunicazione della Regione Marche, il Comune ha prorogato al 25 giugno il termine ultimo per presentare domanda per avere le borse di studio da 200 euro che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR eroga per studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 agli istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (qualora minori, chi esercita la responsabilità genitoriale), residenti anagraficamente nel Comune di San Benedetto del Tronto, che appartengano a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a € 10.632,94.

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal MIUR con il sistema dei bonifici domiciliati in collaborazione con Poste Italiane S.p.A.

Avviso integrale e modulo di domanda sono pubblicati sulla homepage del sito del Comune www.comunesbt.it