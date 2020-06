San Benedetto, la sopraelevata chiude di notte fino a metà luglio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I lavori di manutenzione straordinaria del viadotto della sopraelevata Ascoli Mare-Porto d’Ascoli entrano in una fase avanzata e cruciale.

L’Amministrazione Provinciale comunica infatti che, a partire da lunedì 15 giugno fino al 17 luglio prossimo, la sopraelevata di San Benedetto del Tronto rimarrà chiusa al transito nelle ore notturne, dalle 20.30 alle 7.30 del mattino. Sono esclusi i giorni di sabato e domenica. Il transito veicolare sarà deviato sulla Statale.

L’ordinanza, emessa dal settore viabilità dell’Ente, si rende necessaria per consentire alla ditta incaricata di effettuare in sicurezza la sostituzione di alcuni giunti di sottopavimentazione. Si tratta di un intervento funzionale a garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma che si aggiunge alle attività di risanamento o di riparazione degli elementi ammalorati in cemento armato.

“La scelta di eseguire le lavorazioni in notturna è stata operata allo scopo di garantire la percorrenza di questa importante arteria di collegamento nelle ore diurne e di minimizzare ogni possibile disagio e interferenza con il normale deflusso dei traffico nei momenti della giornata a più alta densità di transito” spiega il presidente della Provincia Sergio Fabiani

“Ricordo – sottolinea il Presidente – che tutte le operazioni sono state concordate e pianificate tra il Servizio Viabilità della Provincia, l’Ufficio Tecnico del Comune di San Benedetto del Tronto, e l’Anas ed in sinergia istituzionale con la Regione Marche. Ringrazio tutti i dipendenti della Provincia che si sono impegnati per agevolare la rapidità di un intervento di manutenzione complesso e coordinato che, una volta ultimato, migliorerà la sicurezza e fruibilità della struttura al servizio del territorio”.

Le lavorazioni saranno eseguite per fasi. Si comincia lunedì in V.le dello Sport con la chiusura dell’asse principale dalla rotatoria SS l6 allo svincolo via Scarlatti. Il traffico sarà funzionante Direzione Nord/sud da svincolo Via Pasubio a svincolo Via Scarlatti.

Successivamente toccherà a Via Mare con chiusura del viadotto dallo svincolo da Via Mare fino a svincolo Via Scarlatti con traffico funzionante da Via Scarlatti a rotatoria SS 16 (Direzione Nord), da rotatoria SS l6 a svincolo Via Scarlatti (Direzione Sud) e da svincolo Via Mare a svincolo Via Pasubio (Direzione Nord/Sud).

L’ultimo tratto interessato dalla chiusura sarà la zona di Via Pasubio con traffico funzionante da svincolo depuratore a SS l6 (Direzione Nord) e da rotatoria SS l6 a svincolo Sentina (Direzione Sud).