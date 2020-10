SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ iniziato questa sera e proseguirà per tutta la giornata di domani il trasferimento dei 30 pazienti ricoverati nel reparto di Geriatria del Madonna del Soccorso che, da venerdì ospiterà persone contagiate da Sars-Cov-2 che necessitano di assistenza ospedaliera.

I pazienti attualmente ricoverati sono stati trasferiti, in base ad un accordo fatto con l’Area Vasta 5, all’interno della clinica privata Villa Anna di via Toscana.