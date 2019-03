SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’è fermento in città per la difficile trasferta di Trieste che attende la sambenedettese. La tifoseria organizzata si sta mobilitando per predisporre la trasferta e raggiungere in massa lo stadio intitolato a Nereo Rocco.

Nelle ultime ore, sul sottopassaggio ferroviario dell’isola pedonale di viale Moretti, è comparso uno striscione che incita tutti a raggiungere il Friuli per spingere la Samb verso la vittoria. “I ragazzi – cita lo striscione – hanno bisogno di noi”.