Salviamo il Madonna del Soccorso: “Da parte della Regione dichiarazioni contraddittorie”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non basteranno certamente le sole parole per cambiare la precaria situazione della sanità locale: occorreranno ben precise azioni, fatti ed atti che verranno richiesti a gran voce a coloro che hanno il dovere istituzionale di tutelare l’interesse fondamentale alla salute”. Nicola Baiocchi presenta l’incontro di sabato prossimo al Calabresi nel quale si tornerà a parlare della situazione della sanità picena.

Il presidente del comitato Salviamo il Madonna del Soccorso fa sapere che l’appuntamento sarà aperto a politici locali e regionali, oltre che ai cittadini.

“Si parlerà anche dell’annoso argomento dell’ospedale unico, anche se a volte trino. Saranno evidenziate diverse lacune nella comunicazione istituzionale delle autorità regionali con evidenti contraddizioni, sia nelle dichiarazioni pubbliche che negli atti emanati. Il comitato si augura che questo incontro rappresenti, per i cittadini, la prima, ma non unica occasione, per ricevere delle chiare e fondate risposte. Anche per smentire la convinzione, alimentata da anni di tagli nella nostra sanità, che il sud delle Marche sia penalizzato dalle scelte politiche della Regione”.