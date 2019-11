Rotary Club, il governatore del Distretto 2090 salutato dai soci al Calabresi. Premiato il fotografo Cicchini

Si è conclusa con una ufficiale cena all’hotel Calabresi di San Benedetto la visita del Governatore del distretto 2090 del Rotary Club, Basilio Luigi Ciucci. Il Governatore, che nei giorni scorsi aveva fatto visita a diverse cariche civili, militari e religiose del territorio tra cui al sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti, il comandante della capitaneria di porto, comandante capitano Mauro Colarossi e sua eccellenza Monsignor Carlo Bresciani, vescovo della Diocesi, insieme alla moglie Maria Ester è stato salutato dai soci del Rotary Club di San Benedetto del Tronto nel corso di una cena in suo onore organizzata dalla presidente Maria Rita Bartolomei.

Ciucci ha speso parole di elogio proprio per il programma che la presidente sta portando avanti nel suo mandato lodando in particolar modo il programma degli appuntamenti a carattere ambientalista “EcoRiviera” e le iniziative svolte in collaborazione con la locale sezione della Croce Rossa Italiana (l’ultima poche settimane ha visto una grande partecipazione delle scuole). Il Distretto 2090 comprende quattro regioni italiane (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) e uno Stato estero (l’Albania). In tutto i cub che fanno parte del distretto sono 68 (28 nella Marche, 19 in Abruzzo, 16 in Umbria e 5 in Molise). Alla serata di venerdì hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Rotary Club San Benedetto Nord Terenzio Carboni, il presidente del Rotary Club Macerata “Matteo Ricci” Andrea Cirilli, il past governor del distretto 2090 Ferruccio Squarcia e la responsabile della comunicazione del Distretto Francesca Galiffa. Presente anche Adriana Rossetto, membro della Bequest Society. A rappresentare l’amministrazione comunale c’era il consigliere Carmine Chiodi insieme alla consorte.

Durante la serata è stato effettuato il tradizionale scambio di doni. La presidente Bartolomei ha voluto regalare alla moglie del governatore una maschera africana alla quale è particolarmente legata e dal notevole valore affettivo e simbolico dal momento che entrambe stanno portando avanti dei progetti Global Grant per l’Africa. La presidente Bartolomei per la realizzazione di un pozzo in Kenia mentre la moglie del Governatore è al lavoro su un progetto per dei ragazzi disagiati nel Togo. Il club ha inoltre omaggiato il fotografo Alberto Cicchini, collaboratore del Rotary, dopo il successo avuto allo “Spider B&W” di Los Angeles con una sua foto arrivata seconda classificata tra migliaia di opere giunte da tutto il mondo.