Rondini sul prato, Verticale d’Arte: “Il Comune parli con gli artisti, discorso per trattenerle va fatto con loro”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Per il mantenimento delle rondini il discorso va avviato con gli artisti”. A parlare è Elisa Mori, presidente di Verticale d’Arte, l’associazione promotrice delle installazioni nel giardino antistante l’Albula.

Gli artisti di Cracking Art, gruppo con sede a Milano, sono cinque. “Il confronto va fatto a monte, bisogna inoltre capire se l’amministrazione comunale è favorevole. A quel punto si potrebbe parlare con loro”.

La Mori affronta anche il tema dei costi, con le opere valutate 25 mila euro cadauna: “Sono prezzi alla vendita inclusi in un listino per l’acquisto da parte di privati. Le installazioni permanenti hanno altre tariffe e si discutono invece con altre modalità”.

Le otto rondini lasceranno il giardino Nuttate de Lune il prossimo 30 settembre. Accolte da qualche polemica politica, sono diventate in poco tempo luogo d’attrazione per residenti e turisti: “Quando pensammo all’iniziativa ci venne immediatamente in mente il giardino sull’Albula. Era il luogo più suggestivo. Si è creata un’interazione incredibile tra adulti e bambini. E’ stato anche un veicolo per far conoscere maggiormente certi luoghi. E’ la prima installazione effettuata nelle Marche, assieme a quella all’interno della Fortezza di Acquaviva”.

Alte un metro e sessanta e pesanti circa 60 chili, le rondini sono realizzate in polietilene atossico riciclabile. “Il Comune potrebbe contattare qualche imprenditore locale per valutare se c’è la volontà di investirci”, conclude la Mori.