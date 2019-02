Ressa al Calabresi per Paolo Crepet. La denuncia: “Persone assiepate ovunque. Altri sono stati allontanati”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Persone a sedere e in piedi per l’incontro di questa sera con Paolo Crepet. C’è una vera e propria ressa nella Sala Smeraldo dell’hotel Calabresi di San Benedetto dove sono presenti centinaia di persone sedute e in piedi. In molti non sarebbero stati fatti entrare ed alcuni di loro stanno denunciando di essere stati respinti all’ingresso proprio a causa della folla presente all’interno.

Il sociologo è in Riviera nell’ambito dell’iniziativa denominata “L’emergenza educativa nell’era digitale”. L’appuntamento, a ingresso libero, è organizzato dall’Isc Nord e dalla libreria Bibliofila e patrocinato dalla Regione Marche, dal Comune di San Benedetto e dalla Fondazione Carisap, con la collaborazione del Comitato di Quartiere di San Filippo Neri, di Conad, di Copy Service e di Mc Donald’s.