Radio Sunbeach, parte il progetto di beneficenza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da lunedì 21 dicembre parte il progetto di beneficenza creato da Mattia Giudici, direttore di Radio Sunbeach, che consiste nel creare dei contenuti live portando diversi tipi di format (gameplay, musica, interviste, cucina, tornei sportivi) e molto altro ancora. I proventi ottenuti attraverso questi live andranno in beneficenza per metà alla Croce Rossa Italiana e alle famiglie bisognose, mentre l’altro 50% verrà adoperato per portare avanti il progetto, creando nuovi format ed eventi in giro per le Marche, appena sarà nuovamente possibile. “Seguendo i nostri profili social – afferma Giudici – saprete quando la radio andrà in live e tutti gli aggiornamenti che ci saranno nel corso del tempo”.

Per partecipare potete scrivere sui social della radio (Facebook e Instagram) oppure a [email protected]