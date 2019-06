Quasi 170 agenti in servizio ma solo cinquanta a San Benedetto. I numeri della mozione di Urbinati: “C’è carenza”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono in una mozione presentata dal consigliere regionale Fabio Urbinati i numeri che forniscono il quadro di una situazione apparentemente sbilanciata, per quanto riguarda l’organico di polizia lungo la Riviera delle Palme. I dati spiegano infatti che in forze alla Questura di Ascoli ci sono 169 unità operative (160 agenti più nove aggregati) ma, di queste, soltanto cinquanta sono a disposizione del territorio rivierasco.

“Territorio – spiega Urbinati – nel quale sono presenti tre stazioni ferroviarie (San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima), due caselli autostradali e il Porto con oltre 100 pescherecci ed una notevole attività cantieristica e tra breve si aggiungerà la linea passeggeri con la Croazia- Inoltre i dieci comuni amministrativamente gestiti dal commissariato sambenedettese hanno una popolazione residente complessiva pari ad oltre 98 mila abitanti. Il solo comune di San Benedetto è al primo posto della Regione Marche come densità abitativa”.

Urbinati parla di “carenza di personale” riferendosi al commissariato. “Carenza che riguarda in particolar modo l’Ufficio Volanti – aggiunge -. Di cinque turni infatti ben quattro sono costituiti da tre operatori ed uno da quattro e tutta questa situazione porta

inevitabilmente all’impossibilità di concessione di giorni di ferie e del riposo previsto per legge. Più della metà degli operatori in organico sono ultracinquantenni e per tale motivo non è possibile impiegarli nel servizio di Volante”.

I risultati sottolineati dal consigliere regionale nella mozione, sono rappresentati da diverse disfunzioni. “L’ufficio amministrativo della Polizia – continua – rimane quasi sempre chiuso pertanto vengono meno importantissimi servizi tra i più importanti quello del rilascio dei passaporti delle licenze di porto d’armi. Già all’inizio dell’anno si sono sottoposte all’attenzione del Questore queste problematiche, che inevitabilmente si andranno ad accentuare con l’arrivo della stagione estiva, richiedendo in particolare che nelle giornate e negli orari di maggior affluenza della “movida” fosse previsto un opportuno rinforzo del servizio d’ordine con l’aggiunta di un altro equipaggio della Volante”.

Per questo motivo Urbinati ha chiesto al presidente Ceriscioli di “attivarsi urgentemente, in collaborazione con la Questura e la Prefettura di Ascoli Piceno, presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno per richiedere la rimodulazione della pianta organica dei commissariati della provincia di Ascoli per predisporre, prima dell’inizio della stagione estiva, un sostanziale potenziamento delle volanti nel commissariato di San Benedetto del Tronto”.