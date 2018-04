Quando Rutelli accostò San Benedetto al Po. La storica puntata di “Samarcanda”. VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ il 6 giugno del 1991. L’estate è alle porte e la spiaggia è già piena di ombrelloni. Ma a San Benedetto il clima non è dei migliori e tra gli operatori il timore di un tracollo turistico è diffuso.

Tutta colpa del mare, giudicato inquinato dal Ministero della Salute che boccia in toto le località costiere delle Marche da Porto Sant’Elpidio in giù.

La storia avrebbe poi collocato l’episodio nella lunga lista degli equivoci, tuttavia quell’iniziale responso – decisamente drammatico – basta per scatenare reazioni furibonde in città. Il malinteso poggia su un errore di base: i limiti di trasparenza dell’acqua vengono associati a parametri negativi, generati altrove dal malfunzionamento delle fogne e dall’assenza di depuratori.

Il sindaco in carica in quel momento, Alberto Cameli, tenta in tutti i modi di far valere le ragioni di San Benedetto: “C’è un errore materiale, è tutto l’Adriatico a non essere trasparente, da Trieste a Santa Maria di Leuca”.

Lo fa anche durante la puntata di “Samarcanda”, dedicata interamente all’argomento. Se in studio Michele Santoro ospita il ministro Francesco De Lorenzo, il presidente di Legambiente Ermete Realacci e Francesco Rutelli (in forza ai Verdi), in Riviera un giovane Maurizio Mannoni è chiamato a tenere a bada la furia dei sambenedettesi, riuniti all’interno della tensostruttura dell’ex camping.

Ed è proprio Rutelli il più fischiato, per un’uscita, forse male interpretata, che passerà alla storia: “San Benedetto soffre dell’inquinamento che arriva dal Po”. Apriti cielo!

La ‘piazza’ insorge e Rutelli è costretto a rettificare. Serve a poco, perché la platea sambenedettese è già esplosa. Un’anticipazione dell’umore nero era stata fornita in apertura di programma, quando la gente intervistata arrivò a mangiare granchi e a bere acqua del mare pur di dimostrare insensatezza della direttiva ministeriale.