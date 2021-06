Qualità della vita, per il Sole 24 Ore il Piceno è in bassa classifica. Bocciato per giovani e anziani, benino per i bambini

Anche quest’anno sono arrivate le classifiche del Sole 24 ore che ha fotografato la situazione relativamente alla qualità della vita, a livello nazionale, provincia per provincia. Si tratta di tre classifiche: quella della qualità della vita per i bambini, quella per i giovani e quella per gli anziani.

I bambini

Nella prima graduatoria, quella per i bambini, il Piceno è al 57esimo posto. Si tratta della quarta provincia marchigiana dietro Ancona (quattordicesima), Macerata (38esima) e Pesaro-Urbino (55esima). Dietro Ascoli c’è solo Fermo, posizionata al posto numero 65. Per la cronaca la provincia più vivibile per i bambini è Cagliari. I parametri utilizzati dal giornale di Confindustria sono tanti e legati, ad esempio, alla presenza di pediatri, di asili ma anche sulle statistiche legate a reati sui minori.

I giovani

Per quanto riguarda i giovani la provincia di Ascoli è ancora più indietro. La classifica vede la provincia Picena al settantesimo posto. Questa volta c’è Fermo davanti (42esimo posto), quindi Macerata (quarantasettesimo) e Ancona (53esimo). Dietro il Piceno c’è invece la provincia di Pesaro Urbino classificata al 79esimo posto. La graduatoria, che vede primeggiare Ravenna, tiene conto anche in questo caso di diversi parametri che spaziano dal mondo del divertimento all’istruzione, ma anche l’età media in cui si diventa genitori e il tasso di disoccupazione giovanile.

Gli anziani

Il Piceno è in bassa classifica anche per quanto riguarda gli anziani in una classifica che vede il nostro territorio come fanalino di coda dell’intera Regione. La provincia ascolana è infatti stata inserita al 78esimo posto mentre, per quanto riguarda le Marche, Ancona è nella top ten (nona posizione), Buon piazzamento anche per Macerata (21esimo posto) e per Fermo (28esima posizione), Pesaro Urbino è invece al posto numero 62.A vincere la classifica nazionale è la provincia di Trento e tra i parametri presi in considerazione ci sono la speranza di vita, l’importo medio delle pensioni e le spese per i vari tipi di assistenza.