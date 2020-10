Propaganda Live, viaggio a San Benedetto tra marineria, Samb e crisi della sinistra. VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una domenica a San Benedetto nel pomeriggio in cui giocano Samb e Carpi. Propaganda Live si riaffaccia ancora una volta nelle Marche con Diego Bianchi che dedica il lungo approfondimento della puntata di venerdì alla vittoria regionale del centrodestra. “E’ un territorio a me caro – dice Zoro, facendo riferimento al suo legame con Cupra Marittima – è l’unica regione che ha cambiato colore alle ultime elezioni”.

La trasferta in riviera di Bianchi avviene domenica 27 settembre. “Sto andando a San Benedetto a trovare un posto per vedere Carpi-Samb”. E così, dopo un passaggio nella sede dell’associazione pescatori di via Marinai d’Italia, ecco l’approdo nell’abitazione di Franco, storico marinaio che racconta le difficoltà vissute dalla sua categoria: “Purtroppo i pescatori non sono uniti, ogni città pensa per sé”. Per poi affrontare di petto, da militante di sinistra deluso, la questione politica: “Ci siamo seduti sugli allori, non sono state fatte manifestazioni. I circoli del Pd sono sempre chiusi, in Rifondazione sono rimasti quattro gatti, gli altri partiti non ci sono”.

Parola quindi al figlio, anche lui di nome Franco, che illustra l’evoluzione della tifoseria rossoblu: “Negli anni settanta-ottanta c’era una una buona parte di sinistra, nel tempo si è modificata. Oggi un pochino verso destra pende”.

Il tour di Bianchi è successivamente proseguito a Grottammare e ad Arquata del Tronto, paese tuttora devastato dal terremoto del 2016 (qui il video).