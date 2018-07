Project, il comitato non si arrende: “Delusi, ma non ancora sconfitti. Non abbiamo creato danni alla città”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non siamo soddisfatti, dal Tar ci saremmo aspettati una maggiore attenzione”. Il comitato stop-project non nega l’amarezza per il pronunciamento del tribunale in merito al progetto di riqualificazione della piscina comunale, ma annuncia di aver dato mandato di fare riserva di appello.

“Notiamo risposte carenti e forse anche semplicistiche su tutti i temi sollevati – afferma l’avvocato Ermanno Consorti – ma attendiamo la sentenza definitiva, non ci sentiamo ancora di dire che siamo stati sconfitti”.

Già perché a febbraio lo stesso Tar delle Marche dovrà esprimersi definitivamente sull’ultima questione aperta, ovvero quella urbanistica. “In questo caso è stato mandato un messaggio chiarissimo al dirigente che dovrà fornire una relazione dettagliata ante e post intervento. Ad esempio, si chiede di fornire l’allocazione esatta dei parcheggi nelle aree di pertinenza”.

Ma a far infuriare maggiormente il comitato sono state le reazioni dell’amministrazione comunale, che ha parlato di “tempo perso” e “danno causato alla città”. In tal senso, gli oppositori al project evidenziano come l’istanza di sospensiva venne accantonata a fronte della promessa dell’amministrazione a non pubblicare subito il bando. “Tutti avevamo interesse alla celerità – tuonano Fabio Eleuteri della Cogese e Claudia Tirante della Pool Nuoto – l’amministrazione avrebbe potuto procedere dopo il consiglio di dicembre. Ci fu un impegno preso davanti al collegio del Tar, una sorta di gentlemen agreement. Ma se ora pubblicheranno il bando noi la sospensiva la chiederemo. Deve essere chiaro che le società sportive non hanno creato alcun danno a San Benedetto. Abbiamo usato strumenti legittimi per tutelare ciò che abbiamo creato in trent’anni”.