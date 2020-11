Produzione di rifiuti, Fabriano è la più virtuosa delle Marche. San Benedetto e Pesaro agli ultimi posti

A Fabriano si producono meno rifiuti che in tutte le Marche. Lo affermano i dati Arpam che premiano la città della carta e mostrano come invece San Benedetto e Pesaro siano i fanalini di coda. Secondo i dati ufficiali di Arpam per il 2019 tra i 15 comuni marchigiani al di sopra di 20mila abitanti, la “città della carta” è prima in classifica per raccolta procapite totale, con 392 Kg, unico comune delle Marche al di sotto dei 400 kg, precedendo Macerata e Recanati ma con una produzione che è quasi la metà di quanto censito a San Benedetto del Tronto 710 kg/procapite e Pesaro 687 kg. Fabriano poi si piazza al secondo posto con 109 kg procapite anche nella classifica relativa alla raccolta indifferenziata dietro Recanati. A chiudere ci sono San Benedetto del Tronto 273 kg/procapite e Pesaro. Una classifica che a Fabriano vedono come un premio alla politica della giunta Santarelli ma che fa gioire anche la Ecofil di Amandola che proprio a Fabriano ha installato delle isole ecologiche informatizzate: «Le città che le hanno installate – spiega l’amministratore dell’azienda – ora staccano risultati da primato. Il modello di raccolta delle nostre isole ecologiche – spiega l’amministratore dell’azienda fermana – riduce in modo strutturale la produzione totale di rifiuti, a partire da quelli indifferenziati, perfettamente evidenziato dai risultati che stiamo ottenendo nelle 42 Isole installate che servono 5.500 abitanti sul territorio, garantendo efficienze importanti nei costi rispetto ai modelli di raccolta classici come il Porta a Porta per il semplice fatto che ogni Isola, servendo 45 nuclei familiari ciascuna, riduce in modo drastico sia l’utilizzo di mezzi che tutte le problematiche ergonomiche legate alle malattie professionali per gli operatori».