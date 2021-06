Primo giorno di vaccinazioni alla Confesercenti. Priorità a operatori turistici di alberghi e stabilimenti balneari

E’ iniziata la campagna di vaccinazioni alla sede della Confesercenti di San Benedetto. Questa mattina ha infatti aperto l’hub vaccinale nella struttura di via Manara, La struttura, allestita in collaborazione con RadioSalus, è stata censita dalla Regione Marche ed è quindi un punto di vaccinazione autorizzato, creato da Confesercenti per dare un contributo alla ripartenza del territorio Piceno e allo svolgimento in sicurezza della stagione balneare. Proprio per questo, grande attenzione verrà data alle categorie del turismo: i primi ad essere chiamati per sottoporsi all’inoculazione del vaccino Pfizer nel nuovo hub, come richiesto per altro già da qualche mese da Confesercenti, sono infatti imprenditori e operatori delle strutture alberghiere e balneari, oltre ai membri della cooperativa di salvataggio e alle guide turistiche.

“L’hub permetterà di accelerare il processo di vaccinazione, mettendo in sicurezza entro la fine di giugno tutte le nostre strutture turistiche”, commenta. “Il Progetto di Confesercenti rafforza l’impegno assunto dalla Regione Marche e dall’Area Vasta 5 perché il piceno possa arrivare ‘Covid Free’ all’appuntamento della stagione turistica; ma è anche un segnale importante e concreto che dimostra la vocazione all’accoglienza e alla sicurezza del nostro territorio. Le prenotazioni sono ancora aperte a chi vuole vaccinarsi e accelerare la gestione in sicurezza della propria impresa: l’obiettivo è chiudere nel più breve tempo possibile le vaccinazioni ai nostri comparti economici. Dalle prenotazioni tra qualche ora si passerà, infatti, già all’operatività: i vaccini Pfizer sono già arrivati”.

“L’hub è organizzato per adattarsi alle necessità delle PMI e per permettere loro di attuare senza incertezze il piano di vaccinazione dei propri lavoratori”, aggiunge la Presidente Provinciale Confesercenti Angiolina Piotti Velenosi. “La salute viene prima di tutto e l’impegno profuso da Confesercenti su questo fronte in questi mesi è stato innegabile e coerente. L’associazione non si è mai fermata, e continua nella sua missione di sostegno e tutela della rete delle piccole imprese e delle attività di vicinato, essenziale per la ripartenza di tutta l’economia e del territorio”.