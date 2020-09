Primo giorno di scuola all’asilo Merlini. Sorpresa dei calciatori della Samb

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato il parroco della chiesa Santa Maria della Marina, don Patrizio Spina, a benedire il primo giorno di scuola all’Asilo Merlini. Il sacerdote, che è anche Vicario diocesano, ha salutato i piccoli presenti e tutto lo staff dell’istituto di via Leopardi. Affettuosi saluti sono giunti anche da parte dell’assessore Emanuela Carboni che ha portato gli auguri del sindaco Pasqualino Piunti. A fare gli onori di casa c’era il presidente del cda dell’asilo, Alberto De Angelis, che ha ringraziato i genitori per la fiducia alla scuola e l’amministrazione comunale e don Patrizio per l’ottimo rapporto di collaborazione instaurato. La cerimonia di benvenuto è stata curata dalla coordinatrice dell’asilo Agnese Ascolani che ha portato anche gli auguri del dottor Marco Ugo Filisetti, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche. La sorpresa è arrivata dalla Sambenedettese Calcio che ha inviato un video in cui alcuni calciatori rossoblu, tra i quali Maxi Lopez, augurano il proprio in bocca al lupo ai ragazzi. Dopo il lockdown che ha provocato la chiusura di tutte le attività, l’asilo Merlini, una delle scuole d’infanzia più antiche della Regione, riparte per una nuova avventura.