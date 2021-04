Prende forma il villaggio della piccola pesca. A giugno l’inaugurazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Stanno vedendo la luce le nuove casette della piccola pesca in zona porto. I lavori sono tuttora in corsa, con la consegna che dovrebbe avvenire all’inizio di giugno. In seguito al montaggio delle strutture, si procederà alla realizzazione della pavimentazione esterna ed interna, per poi proseguire con gli allacci fognari ed elettrici.

Il progetto prevede la nascita di un complesso di box destinati a quei pescatori che svolgono l’attività sottocosta, ormeggiano le loro imbarcazioni all’interno della darsena turistica e utilizzano i box prefabbricati sul fronte est dei cantieri navali per il rimessaggio delle attrezzature.

Il piano da 400mila euro rientra in un più ampio disegno del valore complessivo di 790mila euro che comprende anche la riqualificazione della sala aste del mercato ittico e che gode del cofinanziamento da parte della Regione Marche di 673 mila euro, pari all’85% della spesa.

Il villaggio, oltre ad offrire strutture adeguate e a norma agli operatori, costituirà un filtro efficace tra l’ambito urbano e la zona portuale. Verrà infatti garantita l’operatività dei cantieri con transito solo all’interno della zona portuale senza promiscuità con l’area urbana circostante.

I dieci box saranno di quindici metri quadrati ciascuno, a cui si aggiungeranno un box di servizio ad uso ufficio e servizi igienici, un punto di contatto con il pubblico e un portico di accesso comune.